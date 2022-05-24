https://arabic.sputniknews.com/20220524/العلم-الروسي-يرفرف-فوق-أطول-سارية-في-أوكرانيا-1062643303.html
العلم الروسي يرفرف فوق أطول سارية في أوكرانيا
العلم الروسي يرفرف فوق أطول سارية في أوكرانيا
أفاد مراسل "سبوتنيك" عن رفع العلم الروسي فوق ساحة النصر، أهم ساحات مدينة ميليتوبول الأوكرانية. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T07:44+0000
2022-05-24T07:44+0000
2022-05-24T07:44+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأشار المراسل إلى أن السارية التي يرفرف فوقها العلم الروسي في ميليتوبول هي أطول سارية علم في مقاطعة زابوروجيه الأوكرانية.وتعد ميليتوبول ثاني أكبر مدينة في مقاطعة زابوروجيه. ويبلغ عدد سكانها أكثر من 150 ألف شخص.وتخلصت ميليتوبول من التبعية لنظام الحكم في أوكرانيا بفضل القوات الروسية التي تواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن الهدف الرئيسي من العملية هو تحرير منطقة دونباس من بطش قوات نظام الحكم الأوكراني.وفي السياق ذاته، أخبرت رئيسة مدينة ميليتوبول بالوكالة، غالينا دانيلتشينكو، "سبوتنيك" ببدء تداول عملة الروبل الروسية في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
العلم الروسي يرفرف فوق أطول سارية في أوكرانيا
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أفاد مراسل "سبوتنيك" عن رفع العلم الروسي فوق ساحة النصر، أهم ساحات مدينة ميليتوبول الأوكرانية.
وأشار
المراسل إلى أن السارية التي يرفرف فوقها العلم الروسي في ميليتوبول هي أطول سارية علم في مقاطعة زابوروجيه الأوكرانية.
وتعد ميليتوبول ثاني أكبر مدينة في مقاطعة زابوروجيه. ويبلغ عدد سكانها أكثر من 150 ألف شخص.
وتخلصت ميليتوبول من التبعية لنظام الحكم في أوكرانيا بفضل القوات الروسية التي تواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن الهدف الرئيسي من العملية هو تحرير منطقة دونباس من بطش قوات نظام الحكم الأوكراني.
وفي السياق ذاته، أخبرت رئيسة مدينة ميليتوبول بالوكالة، غالينا دانيلتشينكو، "سبوتنيك" ببدء تداول عملة الروبل الروسية في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.