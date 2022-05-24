https://arabic.sputniknews.com/20220524/باكستان-مقتل-عسكريين-اثنين-في-هجوم-إرهابي-1062640428.html
باكستان.. مقتل عسكريين اثنين في هجوم إرهابي
باكستان.. مقتل عسكريين اثنين في هجوم إرهابي
قُتل عسكريان عندما استهدف إرهابيون قوات أمنية في منطقة وزيرستان الشمالية في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان، حسبما ذكر بيان للجيش مساء يوم الاثنين. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T02:14+0000
2022-05-24T02:14+0000
2022-05-24T02:14+0000
أخبار باكستان
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وأفاد الجناح الإعلامي للعلاقات العامة بين الخدمات في الجيش في البيان أن الإرهابيين نفذوا الهجوم على موقع عسكري في منطقة مير علي في المنطقة.وأضافت الخدمة أنه خلال تبادل مكثف لإطلاق النار، فقد جنديان شابان حياتهما.وتابعت أنه يجري تنفيذ عملية تمشيط للقضاء على وجود الإرهابيين في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/عمران-خان-يدعو-أنصاره-لمسيرة-إلى-إسلام-أباد-الأربعاء-المقبل-1062569542.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار باكستان
باكستان.. مقتل عسكريين اثنين في هجوم إرهابي
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قُتل عسكريان عندما استهدف إرهابيون قوات أمنية في منطقة وزيرستان الشمالية في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان، حسبما ذكر بيان للجيش مساء يوم الاثنين.
وأفاد الجناح الإعلامي للعلاقات العامة بين الخدمات في الجيش في البيان أن الإرهابيين نفذوا الهجوم على موقع عسكري
في منطقة مير علي في المنطقة.
وأضافت الخدمة أنه خلال تبادل مكثف لإطلاق النار، فقد جنديان شابان حياتهما.
وتابعت أنه يجري تنفيذ عملية تمشيط للقضاء على وجود الإرهابيين في المنطقة.