https://arabic.sputniknews.com/20220524/فرنسا-تحذر-من-قمع-رهيب-للأوروبيين-بسبب-أوكرانيا-1062663379.html
فرنسا تحذر من "قمع رهيب" للأوروبيين بسبب أوكرانيا
فرنسا تحذر من "قمع رهيب" للأوروبيين بسبب أوكرانيا
قال بيير لولوش، المستشار الدبلوماسي السابق لجاك شيراك والنائب السابق للحزب الجمهوري إن إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا تدفع أوروبا إلى هاوية سيكون من... 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T15:59+0000
2022-05-24T15:59+0000
2022-05-24T15:59+0000
العالم
روسيا
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وأضاف في مقابلة مع صحيفة Valeurs Actuelles: أن "ما يحدث هو معركة بين الناتو وروسيا، في أي لحظة يمكن أن نقع في قمع رهيب لن نتمكن نحن الأوروبيين من الخروج منه".ووفقا له، فإن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يحاول تدويل الأزمة الحالية".وأشار لولوش إلى أن "القيادة الأمريكية تتصرف في الوقت نفسه بخطورة بالغة في هذا الوضع، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يطمئن الناس الذين يعيشون بين القوتين العظميين، روسيا والولايات المتحدة".وأوضح المستشار السابق: "إننا نشهد انهيارا كبيرا فالحرب الباردة قبل ثلاثين عامًا، لم تنته بعد، لقد عدنا إليها، ولكن مع سياسات القوة في القرنين التاسع عشر والعشرين، بأسلحة واتصالات العالم الجديد".وخلص إلى أن هذه اليقظة العنيفة التي يمرون بها اليوم، خارج نطاق السيطرة، وهم الذين يواجهون خطر دفع الثمن الأغلى لمرحلة جديدة من الحرب الباردة.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
فرنسا تحذر من "قمع رهيب" للأوروبيين بسبب أوكرانيا
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قال بيير لولوش، المستشار الدبلوماسي السابق لجاك شيراك والنائب السابق للحزب الجمهوري إن إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا تدفع أوروبا إلى هاوية سيكون من المستحيل الخروج منها.
وأضاف في مقابلة
مع صحيفة Valeurs Actuelles: أن "ما يحدث هو معركة بين الناتو وروسيا، في أي لحظة يمكن أن نقع في قمع رهيب لن نتمكن نحن الأوروبيين من الخروج منه".
ووفقا له، فإن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يحاول تدويل الأزمة الحالية".
وأشار لولوش إلى أن "القيادة الأمريكية تتصرف في الوقت نفسه بخطورة بالغة في هذا الوضع، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يطمئن الناس الذين يعيشون بين القوتين العظميين، روسيا والولايات المتحدة".
وأوضح المستشار السابق: "إننا نشهد انهيارا كبيرا فالحرب الباردة قبل ثلاثين عامًا، لم تنته بعد، لقد عدنا إليها، ولكن مع سياسات القوة في القرنين التاسع عشر والعشرين، بأسلحة واتصالات العالم الجديد".
وخلص إلى أن هذه اليقظة العنيفة التي يمرون بها اليوم، خارج نطاق السيطرة، وهم الذين يواجهون خطر دفع الثمن الأغلى لمرحلة جديدة من الحرب الباردة.