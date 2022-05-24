https://arabic.sputniknews.com/20220524/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-يجدد-تهديده-دماء-خدائي-لن-تبقى-دون-رد-1062647335.html

قائد الحرس الثوري الإيراني يجدد تهديده: دماء خدائي لن تبقى دون رد

قائد الحرس الثوري الإيراني يجدد تهديده: دماء خدائي لن تبقى دون رد

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الثلاثاء، أن "أي عمل من العدو سيواجه برد قوي". 24.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-24T09:48+0000

2022-05-24T09:48+0000

2022-05-24T09:48+0000

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

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وقال سلامي، في تصريحات مع قناة المسيرة اليمنية، إن "الحرس الثوري لن يترك العدو في حال سبيله وسيتعقّبه دوما"، مضيفا أن "المعادلات مع الأعداء ستبقى قائمة وستصبح أشد وأقوى".وبشأن اغتيال العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي، الذي تم مساء الأحد الماضي وسط طهران، أكد قائد الحرس مجددا أن "دماءه لن تبق دون رد".وشيع عدد كبير من الإيرانيين، بينهم قادة في الحرس الثوري، في وقت سابق اليوم، جثمان العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي، الذي تم اغتياله مساء الأحد الماضي وسط طهران.وشارك في التشييع القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وقائد فيلق "القدس" بالحرس، إسماعيل قاآني.واتهمت السلطت الإيرانية، أمس الاثنين، إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العقيد حسن صياد خدائي.وقال أمين مجلس أمن البلاد ومساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية مجيد ميرأحمدي، إن "على المجرمين الذين ارتكبوا مثل هذه الجريمة، الانتظار لتلقي صفعة قاسیة من إیران، لأن انتقامها سيكون قاسياً لدرجة أنه سيجعلهم نادمين على أفعالهم".وأوضح مير أحمدي، أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية والعسكرية لمتابعة التحقيقات، على أن تعلن النتائج بعد انتهائها"، مؤكدا أن "الكیان الصهیوني نفذ جریمة اغتيال الشهيد حسين صياد خدائي وأن الانتقام الصعب ينتظرهم".كما قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، إن "اغتيال خدائي في طهران، يظهر مزاعم الأمريكيين وحلفائهم حول حقوق الإنسان الكاذبة"، مضيفا أن "مركز الإرهاب والتخطيط وصنع السياسات للأعمال الإرهابية في العالم هما الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".

https://arabic.sputniknews.com/20220524/إيران-تشيع-جثمان-العقيد-حسن-خدائي-بحضور-قائدي-الحرس-الثوري-وفيلق-القدس-فيديو-وصور-1062645327.html

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أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني