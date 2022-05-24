https://arabic.sputniknews.com/20220524/قطر-تعتزم-استثمار-نحو-12-مليار-دولار-في-بريطانيا-خلال-السنوات-الـ5-المقبلة-1062668487.html
قطر تعتزم استثمار نحو 12 مليار دولار في بريطانيا خلال السنوات الـ5 المقبلة
قطر تعتزم استثمار نحو 12 مليار دولار في بريطانيا خلال السنوات الـ5 المقبلة
تعتزم قطر استثمار نحو 12 مليار دولار في بريطانيا، خلال السنوات الخمس المقبلة. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T18:28+0000
2022-05-24T18:28+0000
2022-05-24T18:28+0000
العالم
قطر
استثمار
بريطانيا
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وأوضح بيان قطري بريطاني مشترك، صدر عقب لقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في لندن اليوم، أنه "بعد توقيع شراكة الاستثمار الاستراتيجي بين قطر والمملكة المتحدة اليوم، بين مكتب المملكة المتحدة للاستثمار وحكومة دولة قطر، تبحث دولة قطر عن فرص لاستثمار حوالي 10 مليارات جنيه استرليني (نحو 12 مليار دولار) في المملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة".ورحب الجانبان بالجهود المشتركة لزيادة التدفقات الاستثمارية بين البلدين وشراكة الاستثمار الاستراتيجي الجديدة بين قطر والمملكة المتحدة، بحسب البيان المشترك.هذا ووصل أمير دولة قطر إلى بريطانيا في زيارة رسمية ضمن جولة أوروبية بدأها في 15 أيار/مايو الجاري، شملت إسبانيا وألمانيا وليتوانيا وتركيا.وشهد أمير قطر ورئيس وزراء بريطانيا التوقيع على مذكرة تفاهم في الشراكة الاستراتيجية للاستثمار بين حكومتي البلدين، من شأنها توسيع التعاون الاستثماري لتعزيز المصالح المشتركة، ومذكرة تفاهم بين قطر للطاقة ووزارة الأعمال والطاقة الاستراتيجية الصناعية البريطانية حول التعاون في مجال الطاقة.
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العالم, قطر, استثمار, بريطانيا
قطر تعتزم استثمار نحو 12 مليار دولار في بريطانيا خلال السنوات الـ5 المقبلة
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تعتزم قطر استثمار نحو 12 مليار دولار في بريطانيا، خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح بيان قطري بريطاني مشترك، صدر عقب لقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في لندن اليوم، أنه "بعد توقيع شراكة الاستثمار الاستراتيجي بين قطر والمملكة المتحدة اليوم، بين مكتب المملكة المتحدة للاستثمار وحكومة دولة قطر، تبحث دولة قطر عن فرص لاستثمار حوالي 10 مليارات جنيه استرليني (نحو 12 مليار دولار) في المملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة".
وأضاف البيان، أن "هذا يدل على نية دولة قطر للبناء على اتفاق رئيس وزراء البريطاني بوريس جونسون والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لتنمية الشراكة الديناميكية بين البلدين على المستوى الاستراتيجي".
ورحب الجانبان بالجهود المشتركة لزيادة التدفقات الاستثمارية بين البلدين وشراكة الاستثمار الاستراتيجي الجديدة بين قطر والمملكة المتحدة، بحسب البيان المشترك.
ونوه البيان إلى أن المملكة المتحدة ودولة قطر تشتركان في علاقة تجارية واستثمارية مهمة، حيث بلغ إجمالي التجارة 4.8 مليار جنيه استرليني في عام 2021. ويقدر الاستثمار القطري في الاقتصاد البريطاني بأكثر من 40 مليار جنيه استرليني ويدعم بشكل كبير الوظائف والابتكار والارتقاء الاقتصادي والتنمية في كلا البلدين.
هذا ووصل أمير دولة قطر إلى بريطانيا في زيارة رسمية ضمن جولة أوروبية بدأها في 15 أيار/مايو الجاري، شملت إسبانيا وألمانيا وليتوانيا وتركيا.
وشهد أمير قطر ورئيس وزراء بريطانيا التوقيع على مذكرة تفاهم في الشراكة الاستراتيجية للاستثمار بين حكومتي البلدين، من شأنها توسيع التعاون الاستثماري لتعزيز المصالح المشتركة، ومذكرة تفاهم بين قطر للطاقة ووزارة الأعمال والطاقة الاستراتيجية الصناعية البريطانية حول التعاون في مجال الطاقة.