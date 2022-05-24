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https://arabic.sputniknews.com/20220524/كندا-تشتري-20-ألف-قذيفة-مدفعية-أمريكية-لترسلها-إلى-أوكرانيا-1062668292.html
كندا تشتري 20 ألف قذيفة مدفعية أمريكية لترسلها إلى أوكرانيا
كندا تشتري 20 ألف قذيفة مدفعية أمريكية لترسلها إلى أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الكندية، اليوم الثلاثاء، شراء 20 ألف قذيفة مدفعية من الذخيرة القياسية لصالح أوكرانيا. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T18:18+0000
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وقالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند في مؤتمر صحفي: "أستطيع أن أؤكد أن كندا قد اشترت أكثر من 20 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم من عيار الناتو القياسي".ووفقا لها، فإن العيارات مناسبة للبنادق التي نقلتها كندا وحلفاؤها سابقًا إلى أوكرانيا، بما في ذلك مدافع الهاوتزر M777 ، مضيفة: "يجري العمل بالفعل لإيصال هذه المساعدة إلى أوكرانيا في أسرع وقت ممكن".وتم شراء الذخيرة من الولايات المتحدة مقابل حوالي 98 مليون دولار كندي (76.32 مليون دولار)، وسيتم تسليمها قريبا إلى أوكرانيا.وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس الاثنين، إن "حوالي 20 دولة أعلنت عن حزم مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا، خلال اجتماع افتراضي مع الحلفاء بهدف تنسيق تزويد كييف بالأسلحة".
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العالم, أخبار كندا, مساعدات عسكرية, أخبار أوكرانيا

كندا تشتري 20 ألف قذيفة مدفعية أمريكية لترسلها إلى أوكرانيا

18:18 GMT 24.05.2022 (تم التحديث: 18:19 GMT 24.05.2022)
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورمناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع "إم تي - 12"، أوكرانيا
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع إم تي - 12، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© Sputnik . Stringer
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أعلنت وزارة الدفاع الكندية، اليوم الثلاثاء، شراء 20 ألف قذيفة مدفعية من الذخيرة القياسية لصالح أوكرانيا.
وقالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند في مؤتمر صحفي: "أستطيع أن أؤكد أن كندا قد اشترت أكثر من 20 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم من عيار الناتو القياسي".
ووفقا لها، فإن العيارات مناسبة للبنادق التي نقلتها كندا وحلفاؤها سابقًا إلى أوكرانيا، بما في ذلك مدافع الهاوتزر M777 ، مضيفة: "يجري العمل بالفعل لإيصال هذه المساعدة إلى أوكرانيا في أسرع وقت ممكن".
وقالت إن الجيش الكندي يقوم أيضا بتدريب زملائه الأوكرانيين على التعامل مع قطع المدفعية.
وتم شراء الذخيرة من الولايات المتحدة مقابل حوالي 98 مليون دولار كندي (76.32 مليون دولار)، وسيتم تسليمها قريبا إلى أوكرانيا.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس الاثنين، إن "حوالي 20 دولة أعلنت عن حزم مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا، خلال اجتماع افتراضي مع الحلفاء بهدف تنسيق تزويد كييف بالأسلحة".
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