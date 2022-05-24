https://arabic.sputniknews.com/20220524/مصر-تؤكد-رفض-الحل-العسكري-رغم-فشل-الدبلوماسية-في-أزمة-سد-النهضة-حتى-الآن-1062661677.html
مصر تؤكد رفض الحل العسكري رغم فشل الدبلوماسية في أزمة سد النهضة "حتى الآن"
مصر تؤكد رفض الحل العسكري رغم فشل الدبلوماسية في أزمة سد النهضة "حتى الآن"
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الثلاثاء، إن الجهود الدبلوماسية لم تسفر حتى الآن عن اتفاق حول قضية سد النهضة مع الجانب الإثيوبي. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T15:18+0000
2022-05-24T15:18+0000
2022-05-24T15:18+0000
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وأضاف شكري في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز عربية" على هامش مشاركته في منتدى دافوس العالمي، إن "قضية سد النهضة وجودية ومرتبطة بأمن مصر ومواطنيها، ونظل نوليها الأهمية والتركيز اللازم".ويقع السد، الذي استهلك بناؤه أكثر من 4 مليارات دولار، في منطقة بني شنقول قماز، غربي البلاد، وتسبب منذ الشروع في إنجازه عام 2011 في أزمة بين أثيوبيا ومصر والسودان.وتخشى مصر والسودان من أن يخفض المشروع من حصتيهما في مياه النيل.وتقول أديس أبابا إن سد النهضة مشروع حيوي لنهضة البلد الاقتصادية ومصدر أساسي للطاقة اللازمة لمشروعات التنمية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إثيوبيا, أخبار مصر الآن
مصر تؤكد رفض الحل العسكري رغم فشل الدبلوماسية في أزمة سد النهضة "حتى الآن"
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قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الثلاثاء، إن الجهود الدبلوماسية لم تسفر حتى الآن عن اتفاق حول قضية سد النهضة مع الجانب الإثيوبي.
وأضاف شكري في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز عربية
" على هامش مشاركته في منتدى دافوس العالمي، إن "قضية سد النهضة وجودية ومرتبطة بأمن مصر ومواطنيها، ونظل نوليها الأهمية والتركيز اللازم".
وتابع "نعمل بكل جد لدفع الأمور نحو الأمام والاتفاق القانوني الملزم يوفر الأمن المائي لمصر والتنمية في إثيوبيا، بعيدا عن الصراع واللجوء الى الوسائل العسكرية وسوف يظل هذا مبدأ راسخا في السياسة الخارجية المصرية".
ويقع السد، الذي استهلك بناؤه أكثر من 4 مليارات دولار، في منطقة بني شنقول قماز، غربي البلاد، وتسبب منذ الشروع في إنجازه عام 2011 في أزمة بين أثيوبيا ومصر والسودان.
وتخشى مصر والسودان من أن يخفض المشروع من حصتيهما في مياه النيل.
وتقول أديس أبابا إن سد النهضة مشروع حيوي لنهضة البلد الاقتصادية ومصدر أساسي للطاقة اللازمة لمشروعات التنمية.