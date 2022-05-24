https://arabic.sputniknews.com/20220524/مع-بدايات-الصيف-خبراء-ينصحون-بالحفاظ-على-10-أطعمة-مليئة-بالمياه-1062649537.html

مع بدايات الصيف... خبراء ينصحون بالحفاظ على 10 أطعمة مليئة بالمياه

مع بدايات الصيف... خبراء ينصحون بالحفاظ على 10 أطعمة مليئة بالمياه

يقولون إن الماء سر الحياة، وإن جسد الإنسان يحتاج إلى الماء بمقادير معينة، حيث أن فقدها يمكن أن يعرض لأخطار عديدة. 24.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-24T10:49+0000

2022-05-24T10:49+0000

2022-05-24T10:49+0000

البطيخ

الطماطم

مياه

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ووفقا لموقع "إيت زيس نوت زيس"، تؤكد الدراسات الحديثة أن نحو خُمس استهلاكنا من المياه، يأتي من الأطعمة (أي الفواكه والخضروات)، ولذا فإن هناك بعض الأطعمة المرطبة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء يجب الحرص على تناولها خاصة في فصل الصيف.1) الخياريقول إليس شابيرو، الخبير في التغذية إن "الخيار يحتوي على حوالي 95 في المائة من الماء، بالإضافة إلى أنه مليئ بالبوتاسيوم، مما قد يساعد في منع السكتة الدماغية".علاوة على ذلك، فهي تحتوي على مادة مضادة للالتهابات، وهي "فيستين"، التي تعزز صحة الدماغ.2) الكوسة3) البطيخهناك سبب يجعل البطيخ عنصرًا أساسيًا في ترطيب الجسد، حيث يحتوي على 92 في المائة من الماء.بالإضافة إلى أنه مليئ بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات Aو B6 و C، بالإضافة إلى الليكوبين ومضادات الأكسدة.4) الكرفسإضافة لاحتوائه على 95 في المائة من الماء، فهو مقاوم مهم للسرطان، وقد وجدت دراسة أجرتها جامعة إلينوي أن اللوتولين، وهو فلافونويد في الكرفس، لديه القدرة على تثبيط نمو الخلايا السرطانية، وخاصة في البنكرياس.ووجدت دراسة أخرى من جامعة ميسوري أن أبيجينين، وهو مركب موجود في الكرفس، يمكن أن يمنع خلايا سرطان الثدي من التكاثر والانتشار.5) الجزريقول شابيرو: "الجزر مهم حقًا لتحقيق رؤية جيدة، كما أنه يساعد عينيك على اللمعان من خلال دعم الرطوبة والأغشية المخاطية وتساعد على التمييز بين الليل والنهار".6) الفجليتكون من 95 بالمائة من الماء، ويؤكد الخبراء أنه معروف بتأثيره المبرد، حيث تعمل النكهة الحارة للفجل على مساعدة الجسم في تخفيف الحرارة الزائدة فيه.كما أنه مصدر كبير لفيتامين ج، والفوسفور والزنك، والمعادن الأساسية، ومضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا وتغذي الأنسجة.7) الكيوييتكون الكيوي من 85 في المائة من الماء ويحتوي على قدر من البوتاسيوم مثل حبة موز متوسطة الحجم، كما أن لديه قدرة على جعل نسبة السكر في الدم منخفضة، وهو ما يعني ارتفاعًا أقل في نسبة السكر في الدم من أجل إطلاق أكثر استدامة للطاقة.8) الخوختحتوي فاكهة الخوخ على 88 في المائة من محتوى الماء، ولديها القدرة على منع الأمراض المرتبطة بالسمنة، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية ، وفقًا لباحثين من جامعة تكساس إيه آند إم.9) الباذنجانيتميز الباذنجان بمحتوى مائي يبلغ حوالي 89 في المائة، إضافة إلى أنه منخفض السعرات الحرارية ومصدر جيد للألياف الغذائية أيضًا.ويعتبر الباذنجان أيضًا مصدرًا للنحاس وفيتامينات ب والمنغنيز وفيتامين ك والبوتاسيوم، وهي عناصر مغذية تدعم نظام التمثيل الغذائي الصحي والمناعة والقلب والأوعية الدموية.10) الطماطمتحتوي الطماطم على نسبة 95 في المائة تقريبًا من الماء، مما يجعلها واحدة من خيارات الخضروات غير النشوية الأكثر ترطيبًا.ومع ذلك يحذر الخبراء قائلين: "لكن احترس من المنتجات القائمة على الطماطم والتي تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة، بما في ذلك بعض صلصات المعكرونة والبيتزا".

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البطيخ, الطماطم, مياه