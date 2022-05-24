https://arabic.sputniknews.com/20220524/هنغاريا-منح-الحكومة-سلطة-إعلان-حالة-الطوارئ-إذا-ما-نشبت-حرب-في-بلد-مجاور-1062664501.html
هنغاريا.. منح الحكومة سلطة إعلان حالة الطوارئ إذا ما نشبت حرب في بلد مجاور
هنغاريا.. منح الحكومة سلطة إعلان حالة الطوارئ إذا ما نشبت حرب في بلد مجاور
أفادت وسائل الإعلام المحلية اليوم الثلاثاء، أن البرلمان الهنغاري أجرى تعديلا دستوريا يمنح حكومة البلاد سلطة إعلان حالة طوارئ الحرب حال نشوب نزاع مسلح أو حرب في... 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T16:30+0000
2022-05-24T16:30+0000
2022-05-24T16:30+0000
العالم
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الصحف المحلية إن الحكومة مُنحت سلطة "إعلان حالة الطوارئ في حالة نشوب نزاع مسلح أو حرب أو كارثة إنسانية في دولة مجاورة"، حيث اعتمد البرلمان التعديل العاشر للدستور يوم الثلاثاء.جاء إعلان رئيس الوزراء فيكتور أوربان بعد دقائق قليلة من تشكيل الحكومة الجديدة.وقال أوربان إن "الحكومة لم تهدر دقيقة واحدة لأن هناك حربا تدور في الجوار؛ حرب لا يرى أحد نهاية لها، وتعرض أمننا المادي للخطر باستمرار، وتهدد أيضًا إمدادات الطاقة وأمن الاقتصاد والعائلات".وتابع أن "العالم على حافة أزمة اقتصادية، ويجب على هنغاريا البقاء خارج هذه الحرب وحماية سلامة أسرها".وأوضح أن الحكومة، ممارسة لحقها بموجب القانون الأساسي، "ستعلن حالة الحرب من منتصف ليل اليوم، مثل حالة الطوارئ التي تم تطبيقها أثناء الوباء، فهي تسمح للحكومة بالرد على الفور وحماية العائلات المجرية والهنغارية بكل الوسائل الممكنة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
هنغاريا.. منح الحكومة سلطة إعلان حالة الطوارئ إذا ما نشبت حرب في بلد مجاور
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أفادت وسائل الإعلام المحلية اليوم الثلاثاء، أن البرلمان الهنغاري أجرى تعديلا دستوريا يمنح حكومة البلاد سلطة إعلان حالة طوارئ الحرب حال نشوب نزاع مسلح أو حرب في بلد مجاور.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الصحف المحلية إن الحكومة مُنحت سلطة "إعلان حالة الطوارئ في حالة نشوب نزاع مسلح أو حرب أو كارثة إنسانية في دولة مجاورة"، حيث اعتمد البرلمان التعديل العاشر للدستور يوم الثلاثاء.
جاء إعلان رئيس الوزراء فيكتور أوربان بعد دقائق قليلة من تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال أوربان إن "الحكومة لم تهدر دقيقة واحدة لأن هناك حربا تدور في الجوار؛ حرب لا يرى أحد نهاية لها، وتعرض أمننا المادي للخطر باستمرار، وتهدد أيضًا إمدادات الطاقة وأمن الاقتصاد والعائلات".
وتابع أن "العالم على حافة أزمة اقتصادية، ويجب على هنغاريا البقاء خارج هذه الحرب وحماية سلامة أسرها".
وأوضح أن الحكومة، ممارسة لحقها بموجب القانون الأساسي، "ستعلن حالة الحرب من منتصف ليل اليوم، مثل حالة الطوارئ التي تم تطبيقها أثناء الوباء، فهي تسمح للحكومة بالرد على الفور وحماية العائلات المجرية والهنغارية بكل الوسائل الممكنة".