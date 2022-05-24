عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220524/هنغاريا-منح-الحكومة-سلطة-إعلان-حالة-الطوارئ-إذا-ما-نشبت-حرب-في-بلد-مجاور-1062664501.html
هنغاريا.. منح الحكومة سلطة إعلان حالة الطوارئ إذا ما نشبت حرب في بلد مجاور
هنغاريا.. منح الحكومة سلطة إعلان حالة الطوارئ إذا ما نشبت حرب في بلد مجاور
أفادت وسائل الإعلام المحلية اليوم الثلاثاء، أن البرلمان الهنغاري أجرى تعديلا دستوريا يمنح حكومة البلاد سلطة إعلان حالة طوارئ الحرب حال نشوب نزاع مسلح أو حرب في... 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T16:30+0000
2022-05-24T16:30+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101567/55/1015675556_0:38:3073:1766_1920x0_80_0_0_cc5df4974cfd78bf44adcd7b03c7e0a3.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الصحف المحلية إن الحكومة مُنحت سلطة "إعلان حالة الطوارئ في حالة نشوب نزاع مسلح أو حرب أو كارثة إنسانية في دولة مجاورة"، حيث اعتمد البرلمان التعديل العاشر للدستور يوم الثلاثاء.جاء إعلان رئيس الوزراء فيكتور أوربان بعد دقائق قليلة من تشكيل الحكومة الجديدة.وقال أوربان إن "الحكومة لم تهدر دقيقة واحدة لأن هناك حربا تدور في الجوار؛ حرب لا يرى أحد نهاية لها، وتعرض أمننا المادي للخطر باستمرار، وتهدد أيضًا إمدادات الطاقة وأمن الاقتصاد والعائلات".وتابع أن "العالم على حافة أزمة اقتصادية، ويجب على هنغاريا البقاء خارج هذه الحرب وحماية سلامة أسرها".وأوضح أن الحكومة، ممارسة لحقها بموجب القانون الأساسي، "ستعلن حالة الحرب من منتصف ليل اليوم، مثل حالة الطوارئ التي تم تطبيقها أثناء الوباء، فهي تسمح للحكومة بالرد على الفور وحماية العائلات المجرية والهنغارية بكل الوسائل الممكنة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101567/55/1015675556_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fb3f91b852feab116cc621778f7113fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

هنغاريا.. منح الحكومة سلطة إعلان حالة الطوارئ إذا ما نشبت حرب في بلد مجاور

16:30 GMT 24.05.2022
© Sputnik . Dmitry Vinogradov / الذهاب إلى بنك الصورالحدود الهنغارية
الحدود الهنغارية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© Sputnik . Dmitry Vinogradov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل الإعلام المحلية اليوم الثلاثاء، أن البرلمان الهنغاري أجرى تعديلا دستوريا يمنح حكومة البلاد سلطة إعلان حالة طوارئ الحرب حال نشوب نزاع مسلح أو حرب في بلد مجاور.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الصحف المحلية إن الحكومة مُنحت سلطة "إعلان حالة الطوارئ في حالة نشوب نزاع مسلح أو حرب أو كارثة إنسانية في دولة مجاورة"، حيث اعتمد البرلمان التعديل العاشر للدستور يوم الثلاثاء.
جاء إعلان رئيس الوزراء فيكتور أوربان بعد دقائق قليلة من تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال أوربان إن "الحكومة لم تهدر دقيقة واحدة لأن هناك حربا تدور في الجوار؛ حرب لا يرى أحد نهاية لها، وتعرض أمننا المادي للخطر باستمرار، وتهدد أيضًا إمدادات الطاقة وأمن الاقتصاد والعائلات".
وتابع أن "العالم على حافة أزمة اقتصادية، ويجب على هنغاريا البقاء خارج هذه الحرب وحماية سلامة أسرها".
وأوضح أن الحكومة، ممارسة لحقها بموجب القانون الأساسي، "ستعلن حالة الحرب من منتصف ليل اليوم، مثل حالة الطوارئ التي تم تطبيقها أثناء الوباء، فهي تسمح للحكومة بالرد على الفور وحماية العائلات المجرية والهنغارية بكل الوسائل الممكنة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала