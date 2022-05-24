https://arabic.sputniknews.com/20220524/وزير-الخارجية-التركي-سنذهب-إلى-المسجد-الأقصى-ولدينا-خلافات-في-وجهات-النظر-مع-إسرائيل-1062653039.html
وزير الخارجية التركي: سنذهب إلى المسجد الأقصى ولدينا خلافات في وجهات النظر مع إسرائيل
وزير الخارجية التركي: سنذهب إلى المسجد الأقصى ولدينا خلافات في وجهات النظر مع إسرائيل
استهل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، زيارته لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية بلقاء نظيره الفلسطيني رياض المالكي في مقر وزارة... 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T12:22+0000
2022-05-24T12:22+0000
2022-05-24T12:22+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104404/73/1044047312_0:155:3101:1899_1920x0_80_0_0_bead94d43c8d5938a7bc5e694776b2e6.jpg
وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات نقلتها قناة "TRT"، إنه "سيذهب إلى المسجد الأقصى وسيلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس".وبشأن العلاقات مع إسرائيل، كشف وزير الخارجية التركي بوجود خلافات في وجهات النظر مع إسرائيل"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "الدولتين وجدتا فائدة من الحوار، وسيتم التحدث في مسألة تعيين السفراء".يذكر أن العلاقات التركية الإسرائيلية شهدت تحسنا ملحوظا بعد زيارة إسحاق هرتزوغ الرئيس الإسرائيلي، إلى أنقرة في شهر آذار/مارس الماضي، وذلك بعد قطيعة دامت أكثر من عقد كامل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104404/73/1044047312_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_39f09f35f70e1e7db8e71896e43c3cde.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
وزير الخارجية التركي: سنذهب إلى المسجد الأقصى ولدينا خلافات في وجهات النظر مع إسرائيل
تابعنا عبر
استهل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، زيارته لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية بلقاء نظيره الفلسطيني رياض المالكي في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية.
وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات نقلتها قناة "TRT"، إنه "سيذهب إلى المسجد الأقصى وسيلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس".
وبشأن العلاقات مع إسرائيل، كشف وزير الخارجية التركي بوجود خلافات في وجهات النظر مع إسرائيل"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "الدولتين وجدتا فائدة من الحوار، وسيتم التحدث في مسألة تعيين السفراء".
يذكر أن العلاقات التركية الإسرائيلية شهدت تحسنا ملحوظا بعد زيارة إسحاق هرتزوغ الرئيس الإسرائيلي، إلى أنقرة في شهر آذار/مارس الماضي، وذلك بعد قطيعة دامت أكثر من عقد كامل.