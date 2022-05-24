https://arabic.sputniknews.com/20220524/-بريطانيا-قد-ترسل-سفنا-حربية-إلى-ميناء-أوديسا-1062653349.html
بريطانيا قد ترسل سفنا حربية إلى ميناء أوديسا
بريطانيا قد ترسل سفنا حربية إلى ميناء أوديسا
تتفاوض المملكة المتحدة مع حلفائها بشأن خطة محتملة لإرسال سفن حربية إلى ميناء أوديسا على البحر الأسود لتوفير حراسة وقائية للسفن المصدرة للحبوب الأوكرانية، حسبما... 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T12:29+0000
2022-05-24T12:29+0000
2022-05-24T12:29+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
بريطانيا
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وبحسب المنشور، ناقش وزير الخارجية الليتواني، غابريليوس لاندسبيرجيس، إنشاء مثل هذا "الممر الوقائي" من أوديسا مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس.خلال المحادثة، قال لاندسبيرجيس إن "تحالف الراغبين" المكون من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) ودول أخرى تعتمد على الحبوب مثل مصر يمكن أن يرسلوا سفنا حربية إلى الميناء.الهدف من الجهد المشترك هو تعزيز الدفاع عن المنطقة ومنع النقص في الغذاء على نطاق واسع.وفقًا لصحيفة The Times، "تدعو خطة القوات البحرية المتحالفة إلى تطهير المنطقة المحيطة بالميناء الجنوبي من الألغام الروسية قبل حماية سفن الشحن التي تحمل الإمدادات الحيوية".وقالت إن الصواريخ بعيدة المدى ستُنشر أيضا لردع "المحاولات الروسية لتخريب الممر".
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سبوتنيك عربي
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, بريطانيا
بريطانيا قد ترسل سفنا حربية إلى ميناء أوديسا
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تتفاوض المملكة المتحدة مع حلفائها بشأن خطة محتملة لإرسال سفن حربية إلى ميناء أوديسا على البحر الأسود لتوفير حراسة وقائية للسفن المصدرة للحبوب الأوكرانية، حسبما ذكرت "ديلي ميل".
وبحسب المنشور، ناقش وزير الخارجية الليتواني، غابريليوس لاندسبيرجيس، إنشاء مثل هذا "الممر الوقائي" من أوديسا مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس.
خلال المحادثة، قال لاندسبيرجيس إن "تحالف الراغبين" المكون من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) ودول أخرى تعتمد على الحبوب مثل مصر يمكن أن يرسلوا سفنا حربية إلى الميناء
.
الهدف من الجهد المشترك هو تعزيز الدفاع عن المنطقة ومنع النقص في الغذاء على نطاق واسع.
وفقًا لصحيفة The Times، "تدعو خطة القوات البحرية المتحالفة إلى تطهير المنطقة المحيطة بالميناء الجنوبي من الألغام الروسية قبل حماية سفن الشحن التي تحمل الإمدادات الحيوية".
وقالت إن الصواريخ بعيدة المدى ستُنشر أيضا لردع "المحاولات الروسية لتخريب الممر".