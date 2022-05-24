https://arabic.sputniknews.com/20220524/-دورية-مشتركة-لقاذفات-روسية-وصينية-فوق-بحر-اليابان-وبحر-الصين-الشرقي--1062653672.html
دورية مشتركة لقاذفات روسية وصينية فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي
دورية مشتركة لقاذفات روسية وصينية فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قاذفات استراتيجية روسية من طراز "تو 95 إم سي" وصينية من طراز "هون 6 بي"، قامت بدورية مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T12:37+0000
2022-05-24T12:37+0000
2022-05-24T12:37+0000
قاذفات
بحر اليابان
منظومات الدفاع الجوية الروسية
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء: "في 24 مايو/أيار 2022، نفذت القوات الجوية الروسية والقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني دورية جوية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث قامت مجموعة جوية مكونة من حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو 95 إم سي" التابعة للقوات الجوية الروسية والقاذفات الاستراتيجية من طراز "هون 6 بي" التابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني بدوريات جوية فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي. وحددوا أن مدة تحليق حاملات الصواريخ الاستراتيجية الروسية كانت حوالي 13 ساعة. تم توفير مرافقة مقاتلة لمجموعة من القاذفات بواسطة طائرة "سو 30 إس إم" من القوات الجوية".وأوضح البيان أنه أثناء أداء المهام، تصرفت طائرات البلدين بدقة بما يتفق مع أحكام القانون الدولي، ولم يُسمح بانتهاك المجال الجوي للدول الأجنبية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قاذفات, بحر اليابان, منظومات الدفاع الجوية الروسية, رصد عسكري
دورية مشتركة لقاذفات روسية وصينية فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قاذفات استراتيجية روسية من طراز "تو 95 إم سي" وصينية من طراز "هون 6 بي"، قامت بدورية مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء: "في 24 مايو/أيار 2022، نفذت القوات الجوية الروسية والقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني دورية جوية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث قامت مجموعة جوية مكونة من حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو 95 إم سي" التابعة للقوات الجوية الروسية والقاذفات الاستراتيجية من طراز "هون 6 بي" التابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني بدوريات جوية فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي. وحددوا أن مدة تحليق حاملات الصواريخ الاستراتيجية الروسية كانت حوالي 13 ساعة. تم توفير مرافقة مقاتلة لمجموعة من القاذفات بواسطة طائرة "سو 30 إس إم" من القوات الجوية".
وأضاف البيان، أنه "في مراحل معينة من المسار، رافقت حاملات الصواريخ الاستراتيجية طائرات "إف 2" تابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي، و"إف 15" تابعة لسلاح الجو الياباني".
وأوضح البيان أنه أثناء أداء المهام، تصرفت طائرات البلدين بدقة بما يتفق مع أحكام القانون الدولي، ولم يُسمح بانتهاك المجال الجوي للدول الأجنبية.