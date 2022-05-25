https://arabic.sputniknews.com/20220525/ألبانيا-ترحل-العشرات-من-مشجعي-كرة-القدم-لإيطاليا-عقب-اشتباكات-1062707295.html
ألبانيا ترحل العشرات من مشجعي كرة القدم لإيطاليا عقب اشتباكات
ألبانيا ترحل العشرات من مشجعي كرة القدم لإيطاليا عقب اشتباكات
أعلنت الشرطة الألبانية ترحيل العشرات من مشجعي كرة القدم إلى إيطاليا في أعقاب اشتباكات عنيفة في العاصمة تيرانا قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي اليوم الأربعاء. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T20:26+0000
2022-05-25T20:26+0000
2022-05-25T20:26+0000
نادي روما
ألبانيا
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يواجه في نهائي البطولة نادي روما الإيطالي وفاينورد روتردام الهولندي في الاستاد الوطني بتيرانا، بحسب "أسوشيتدبرس".اشتبكت مجموعتان منفصلتان من المشجعين الإيطاليين والهولنديين مع الشرطة يوم الثلاثاء في المدينة ما أسفر عن إصابة 19 ضابطا و5 مدنيين ألبانيين. كما أصيب أحد رجال الشرطة في هجوم بسكين، حسبما ذكرت السلطات.ودعت الشرطة اليوم المشجعين الإيطاليين والهولنديين إلى "التصرف كمواطنين أوروبيين واحترام قوانين البلاد وعدم التصادم مع الشرطة، وإلا سيتم تطبيق القوانين بصرامة''.وأوضحت أنها اعتقلت 48 مشجعا إيطاليا و12 مشجعا هولنديا، وأن أي شخص يتم القبض عليه قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن سبع سنوات. وذكرت أن 80 مشجعا تم ترحيلهم إلى إيطاليا.وبمناسبة نهائي البطولة، أعلنت السلطات اليوم عطلة رسمية حيث أغلقت المدارس والإدارات وحظرت مرور السيارات في الشوارع.وعلى الرغم من أن الملعب الوطني في تيرانا الذي يستضيف المباراة النهائية لا يتسع لأكثر من 21 ألف شخص، فمن المتوقع أن يتوافد قرابة 100 ألف مشجع للفريقين إلى العاصمة الألبانية.
https://arabic.sputniknews.com/20200803/رئيس-روما-الإيطالي-يتحدث-عن-العرض-الكوتي-لشراء-النادي-1046177633.html
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نادي روما, ألبانيا
ألبانيا ترحل العشرات من مشجعي كرة القدم لإيطاليا عقب اشتباكات
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أعلنت الشرطة الألبانية ترحيل العشرات من مشجعي كرة القدم إلى إيطاليا في أعقاب اشتباكات عنيفة في العاصمة تيرانا قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي اليوم الأربعاء.
يواجه في نهائي البطولة نادي روما الإيطالي
وفاينورد روتردام الهولندي في الاستاد الوطني بتيرانا، بحسب "أسوشيتدبرس".
اشتبكت مجموعتان منفصلتان من المشجعين الإيطاليين والهولنديين مع الشرطة يوم الثلاثاء في المدينة ما أسفر عن إصابة 19 ضابطا و5 مدنيين ألبانيين. كما أصيب أحد رجال الشرطة في هجوم بسكين، حسبما ذكرت السلطات.
ودعت الشرطة اليوم المشجعين الإيطاليين والهولنديين إلى "التصرف كمواطنين أوروبيين واحترام قوانين البلاد وعدم التصادم مع الشرطة، وإلا سيتم تطبيق القوانين بصرامة''.
وأوضحت أنها اعتقلت 48 مشجعا إيطاليا و12 مشجعا هولنديا، وأن أي شخص يتم القبض عليه قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن سبع سنوات. وذكرت أن 80 مشجعا تم ترحيلهم إلى إيطاليا.
وبمناسبة نهائي البطولة، أعلنت السلطات اليوم عطلة رسمية حيث أغلقت المدارس والإدارات وحظرت مرور السيارات في الشوارع.
وعلى الرغم من أن الملعب الوطني في تيرانا الذي يستضيف المباراة النهائية لا يتسع لأكثر من 21 ألف شخص، فمن المتوقع أن يتوافد قرابة 100 ألف مشجع للفريقين إلى العاصمة الألبانية.