عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220525/ألبانيا-ترحل-العشرات-من-مشجعي-كرة-القدم-لإيطاليا-عقب-اشتباكات-1062707295.html
ألبانيا ترحل العشرات من مشجعي كرة القدم لإيطاليا عقب اشتباكات
ألبانيا ترحل العشرات من مشجعي كرة القدم لإيطاليا عقب اشتباكات
أعلنت الشرطة الألبانية ترحيل العشرات من مشجعي كرة القدم إلى إيطاليا في أعقاب اشتباكات عنيفة في العاصمة تيرانا قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي اليوم الأربعاء. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T20:26+0000
2022-05-25T20:26+0000
نادي روما
ألبانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1050441304_0:185:2983:1863_1920x0_80_0_0_2b9f94bc497aee5bf2ac3a109f05bd8f.jpg
يواجه في نهائي البطولة نادي روما الإيطالي وفاينورد روتردام الهولندي في الاستاد الوطني بتيرانا، بحسب "أسوشيتدبرس".اشتبكت مجموعتان منفصلتان من المشجعين الإيطاليين والهولنديين مع الشرطة يوم الثلاثاء في المدينة ما أسفر عن إصابة 19 ضابطا و5 مدنيين ألبانيين. كما أصيب أحد رجال الشرطة في هجوم بسكين، حسبما ذكرت السلطات.ودعت الشرطة اليوم المشجعين الإيطاليين والهولنديين إلى "التصرف كمواطنين أوروبيين واحترام قوانين البلاد وعدم التصادم مع الشرطة، وإلا سيتم تطبيق القوانين بصرامة''.وأوضحت أنها اعتقلت 48 مشجعا إيطاليا و12 مشجعا هولنديا، وأن أي شخص يتم القبض عليه قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن سبع سنوات. وذكرت أن 80 مشجعا تم ترحيلهم إلى إيطاليا.وبمناسبة نهائي البطولة، أعلنت السلطات اليوم عطلة رسمية حيث أغلقت المدارس والإدارات وحظرت مرور السيارات في الشوارع.وعلى الرغم من أن الملعب الوطني في تيرانا الذي يستضيف المباراة النهائية لا يتسع لأكثر من 21 ألف شخص، فمن المتوقع أن يتوافد قرابة 100 ألف مشجع للفريقين إلى العاصمة الألبانية.
https://arabic.sputniknews.com/20200803/رئيس-روما-الإيطالي-يتحدث-عن-العرض-الكوتي-لشراء-النادي-1046177633.html
ألبانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1050441304_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_b5944f6c620f10aa57f09cebd3f4f40b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي روما, ألبانيا

ألبانيا ترحل العشرات من مشجعي كرة القدم لإيطاليا عقب اشتباكات

20:26 GMT 25.05.2022
© REUTERS / Florion Goga كرة القدم - كأس العالم - تصفيات UEFA - المجموعة الأولى - ألبانيا ضد بولندا - أرينا كومبيتاري، تيرانا ، ألبانيا، 12 أكتوبر 2021
كرة القدم - كأس العالم - تصفيات UEFA - المجموعة الأولى - ألبانيا ضد بولندا - أرينا كومبيتاري، تيرانا ، ألبانيا، 12 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© REUTERS / Florion Goga
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الشرطة الألبانية ترحيل العشرات من مشجعي كرة القدم إلى إيطاليا في أعقاب اشتباكات عنيفة في العاصمة تيرانا قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي اليوم الأربعاء.
يواجه في نهائي البطولة نادي روما الإيطالي وفاينورد روتردام الهولندي في الاستاد الوطني بتيرانا، بحسب "أسوشيتدبرس".
لاعب كرة القدم فرانشيسكو توتي، لاعب نادي فريق روما، 28 مايو/ أيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2020
رئيس روما الإيطالي يتحدث عن العرض الكويتي لشراء النادي
3 أغسطس 2020, 21:56 GMT
اشتبكت مجموعتان منفصلتان من المشجعين الإيطاليين والهولنديين مع الشرطة يوم الثلاثاء في المدينة ما أسفر عن إصابة 19 ضابطا و5 مدنيين ألبانيين. كما أصيب أحد رجال الشرطة في هجوم بسكين، حسبما ذكرت السلطات.
ودعت الشرطة اليوم المشجعين الإيطاليين والهولنديين إلى "التصرف كمواطنين أوروبيين واحترام قوانين البلاد وعدم التصادم مع الشرطة، وإلا سيتم تطبيق القوانين بصرامة''.
وأوضحت أنها اعتقلت 48 مشجعا إيطاليا و12 مشجعا هولنديا، وأن أي شخص يتم القبض عليه قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن سبع سنوات. وذكرت أن 80 مشجعا تم ترحيلهم إلى إيطاليا.
وبمناسبة نهائي البطولة، أعلنت السلطات اليوم عطلة رسمية حيث أغلقت المدارس والإدارات وحظرت مرور السيارات في الشوارع.
وعلى الرغم من أن الملعب الوطني في تيرانا الذي يستضيف المباراة النهائية لا يتسع لأكثر من 21 ألف شخص، فمن المتوقع أن يتوافد قرابة 100 ألف مشجع للفريقين إلى العاصمة الألبانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала