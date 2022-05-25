https://arabic.sputniknews.com/20220525/إسرائيل-تبحث-تقليص-ميزانية-إحدى-جامعاتها-بسبب-أعلام-فلسطين-1062697930.html

إسرائيل تبحث تقليص ميزانية إحدى جامعاتها بسبب أعلام فلسطين

إسرائيل تبحث تقليص ميزانية إحدى جامعاتها بسبب أعلام فلسطين

وجه وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، ببحث تقليص ميزانية جامعة بن غوريون في مدينة بئر السبع، بعد سماحها برفع الأعلام الفلسطينية داخل... 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T15:23+0000

2022-05-25T15:23+0000

2022-05-25T15:23+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت": " في أعقاب المظاهرة في جامعة بن غوريون قبل يومين، والتي رفعت فيها الأعلام الفلسطينية ورددت شعارات ضد إسرائيل، أمر وزير المالية أفيغدور ليبرمان بفحص سلوك الجامعة وممارسة سلطته في القانون لتقليص ميزانيتها".وأضافت أن ليبرمان يرى أن "الجامعة وافقت على التظاهرة واستخدمت في إطارها الأصول المملوكة لها، وفي ضوء حقيقة ترديد شعارات تدعو للعنف والعنصرية وإنكار وجود دولة إسرائيل خلالها".ويوم الإثنين، شهدت جامعة بن غوريون جنوبي إسرائيل، تظاهرة حمل خلالها عشرات الطلاب الأعلام الفلسطينية، بمناسبة إحياء ذكرى النكبة، ما أثار ضجة واسعة.في مقابل التظاهرة، رفع عشرات الطلاب الإسرائيليين (اليهود)، الأعلام الإسرائيلية ورددوا هتافات مناوئة للمشاركين في التظاهرة المضادة، بحسب قناة "كان" الرسمية.وذكرت القناة، أن جامعة بن غوريون أغلقت أبوابها لمنع دخول مواطنين إسرائيليين كانوا يحملون أعلاما إسرائيلية في الخارج، حفاظا على سلامة الطلاب.من جانبه، قال رئيس بلدية بئر السبع في مقابلة مع القناة الإسرائيلية تعليقا على رفع الأعلام الفلسطينية داخل حرم الجامعة: "أشعر بالخجل والغضب، العائلات الثكلى في المدينة تشاهد ولا تصدق".وأضاف رئيس البلدية: "أشعر بالخجل، يلوحون بالأعلام الفلسطينية في الحرم الجامعي الذي نموله، لقد حان الوقت لأن نستيقظ.. هناك تحد لدولة إسرائيل داخل الحرم الجامعي الإسرائيلي. يجب عدم التسليم بذلك، هذه وصمة عار".فيما دافعت الجامعة عن موقفها وقالت في بيان: "تعد الجامعة نقطة التقاء، حيث يمكنك التعرف على الأشخاص والأفكار الجديدة ووجهات النظر المختلفة.. لذلك، سمحنا بتنظيم وقفتين سياسيتين مع وجهات نظر متعارضة. نحن فخورون بطالباتنا وطلابنا الذين يهتمون بمن حولهم ويعبرون عن آرائهم. لقد واجهوا اليوم آراء متعارضة، لكنهم حافظوا على النظام العام وأداروا الوقفات بشكل ملائم".وختمت بالقول: " إلى جانب الخلافات السياسية، يعرف طلابنا كيفية العمل معا في المختبرات والفصول الدراسية والأنشطة الاجتماعية".وخلال الأيام الأخيرة الماضية أحيا الفلسطينيون في الداخل الإسرائيلي والضفة الغربية وقطاع غزة والشتات ذكرى النكبة الـ 74 لبلدهم، والتي يسميها الإسرائيليون ذكرى "يوم الاستقلال" والتي تؤرخ لإعلان تأسيس إسرائيل على أنقاض فلسطين التاريخية.

https://arabic.sputniknews.com/20220523/مظاهرة-بالأعلام-الفلسطينية-داخل-جامعة-إسرائيلية-تثير-ضجة-واسعة-فيديو-1062618083.html

https://arabic.sputniknews.com/20220523/مظاهرة-بالأعلام-الفلسطينية-داخل-جامعة-إسرائيلية-تثير-ضجة-واسعة-فيديو-1062618083.html

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