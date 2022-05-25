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https://arabic.sputniknews.com/20220525/الخارجية-الروسية-الحقائق-تشير-إلى-أن-بولندا-لديها-خطط-للتوسع-في-أوكرانيا-1062692065.html
الخارجية الروسية: الحقائق تشير إلى أن بولندا لديها خطط للتوسع في أوكرانيا
الخارجية الروسية: الحقائق تشير إلى أن بولندا لديها خطط للتوسع في أوكرانيا
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الحقائق تشير إلى أن بولندا لديها خطط للتوسع في أوكرانيا، مشيرة إلى أن ربط ذلك بأفعال موسكو هو مجرد... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T12:44+0000
2022-05-25T12:44+0000
العالم
روسيا
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وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية اليوم الأربعاء: "لا يمكن استبعاد أن وارسو تفقس خططًا لـ" التوسع الزاحف "على أراضي دولة مجاورة. على الأقل ، الحقائق تتحدث عن ذلك".وأضافت: "ربط ذلك بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في هذه الحالة ليس أكثر من ذريعة".وقدمت السويد وفنلندا طلبي انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي؛ فيما رحبت أمريكا وعدة دول غربية بالخطوة.بالمقابل، حذرت روسيا في أكثر من مناسبة، من أن إقدام فنلندا والسويد على الانضمام لحلف الناتو؛ سيتطلب اتخاذ إجراءات من جانب روسيا، لحماية أمنها من التهديدات، التي يشكلها الحلف لها.واعتبرت روسيا أن خطوة انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، غير مبررة؛ لأنه لا توجد أي مشاكل من جانبها مع هاتين الدولتين.واتهمت روسيا الحلف العسكري الغربي بعدم الوفاء بوعوده الشفهية بعدم التوسع شرقا، التي قدمها في أوائل التسعينيات؛ بالإضافة إلى مخالفة ميثاق الأمن الأوروبي، الذي تم تبنيه ضمن "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".وينص ميثاق الأمن الأوروبي على أنه، لا يجوز لأي جهة في أوروبا تعزيز أمنها على حساب أمن دول أخرى.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وفي الشهر الماضي، قدر البنك الدولي أن خسائر أوكرانيا جرّاء العملية العسكرية الروسية بنحو 60 مليار دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/باتروشيف-سيتم-قبول-فنلندا-والسويد-في-الناتو-لأن-واشنطن-قررت-ذلك-1062646025.html
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العالم, روسيا

الخارجية الروسية: الحقائق تشير إلى أن بولندا لديها خطط للتوسع في أوكرانيا

12:44 GMT 25.05.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الحقائق تشير إلى أن بولندا لديها خطط للتوسع في أوكرانيا، مشيرة إلى أن ربط ذلك بأفعال موسكو هو مجرد ذريعة.
وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية اليوم الأربعاء: "لا يمكن استبعاد أن وارسو تفقس خططًا لـ" التوسع الزاحف "على أراضي دولة مجاورة. على الأقل ، الحقائق تتحدث عن ذلك".
وأضافت: "ربط ذلك بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في هذه الحالة ليس أكثر من ذريعة".
سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
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وقدمت السويد وفنلندا طلبي انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي؛ فيما رحبت أمريكا وعدة دول غربية بالخطوة.

بالمقابل، حذرت روسيا في أكثر من مناسبة، من أن إقدام فنلندا والسويد على الانضمام لحلف الناتو؛ سيتطلب اتخاذ إجراءات من جانب روسيا، لحماية أمنها من التهديدات، التي يشكلها الحلف لها.

واعتبرت روسيا أن خطوة انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، غير مبررة؛ لأنه لا توجد أي مشاكل من جانبها مع هاتين الدولتين.

واتهمت روسيا الحلف العسكري الغربي بعدم الوفاء بوعوده الشفهية بعدم التوسع شرقا، التي قدمها في أوائل التسعينيات؛ بالإضافة إلى مخالفة ميثاق الأمن الأوروبي، الذي تم تبنيه ضمن "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وينص ميثاق الأمن الأوروبي على أنه، لا يجوز لأي جهة في أوروبا تعزيز أمنها على حساب أمن دول أخرى.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

وفي الشهر الماضي، قدر البنك الدولي أن خسائر أوكرانيا جرّاء العملية العسكرية الروسية بنحو 60 مليار دولار.
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