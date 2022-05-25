https://arabic.sputniknews.com/20220525/الخارجية-الروسية-موسكو-تأسف-لموقف-السلطات-الكرواتية-غير-الودي-تجاه-روسيا-1062697048.html
الخارجية الروسية: موسكو تأسف لموقف السلطات الكرواتية غير الودي تجاه روسيا
الخارجية الروسية: موسكو تأسف لموقف السلطات الكرواتية غير الودي تجاه روسيا
أعربت روسيا، اليوم الأربعاء، عن أسفها إزاء اتخاذ السلطات الكرواتية والسلوفينية مؤخرًا موقفا غير ودي بشكل قاطع تجاهها. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T14:39+0000
2022-05-25T14:39+0000
2022-05-25T14:39+0000
روسيا
العالم
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وقالت الخارجية الروسية في بيان لها بخصوص كرواتيا: "من الأسف أن السلطات الكرواتية قد اختارت في الأشهر الأخيرة اتخاذ موقف غير ودي بشكل قاطع تجاه روسيا، يتناقض بشكل حاد مع الجودة المحققة لعلاقاتنا الثنائية، ويدمر نسيجها، ويلحق أضرارًا جسيمة بالمصالح الأساسية للشعوب من البلدين".وتابعت وزارة الخارجية الروسية بمناسبة الذكرى الثلاثين لتاريخ إقامة علاقات دبلوماسية مع سلوفينيا: أن روسيا "تأسف للخطوات غير الودية التي اتخذتها سلوفينيا، والتي تهدف إلى تدمير العلاقات الثنائية القائمة تاريخيا، في حين أن موسكو واثقة من أن سلوفينيا ستتوصل إلى موقف متوازن".يشار إلى أن يوم 25 مايو يوافق الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وكرواتيا. كما هو موضح في بيان وزارة الخارجية الروسية، على مدى ثلاثة عقود، تميزت العلاقات الروسية الكرواتية بديناميكيات إيجابية، والتطور التدريجي لمجمع التعاون بأكمله.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الخارجية الروسية: موسكو تأسف لموقف السلطات الكرواتية غير الودي تجاه روسيا
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أعربت روسيا، اليوم الأربعاء، عن أسفها إزاء اتخاذ السلطات الكرواتية والسلوفينية مؤخرًا موقفا غير ودي بشكل قاطع تجاهها.
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها بخصوص كرواتيا: "من الأسف أن السلطات الكرواتية قد اختارت في الأشهر الأخيرة اتخاذ موقف غير ودي بشكل قاطع تجاه روسيا، يتناقض بشكل حاد مع الجودة المحققة لعلاقاتنا الثنائية، ويدمر نسيجها، ويلحق أضرارًا جسيمة بالمصالح الأساسية للشعوب من البلدين".
وتابعت وزارة الخارجية الروسية بمناسبة الذكرى الثلاثين لتاريخ إقامة علاقات دبلوماسية مع سلوفينيا: أن روسيا "تأسف للخطوات غير الودية التي اتخذتها سلوفينيا، والتي تهدف إلى تدمير العلاقات الثنائية القائمة تاريخيا، في حين أن موسكو واثقة من أن سلوفينيا ستتوصل إلى موقف متوازن".
يشار إلى أن يوم 25 مايو يوافق الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وكرواتيا. كما هو موضح في بيان وزارة الخارجية الروسية، على مدى ثلاثة عقود، تميزت العلاقات الروسية الكرواتية بديناميكيات إيجابية، والتطور التدريجي لمجمع التعاون بأكمله.