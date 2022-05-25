https://arabic.sputniknews.com/20220525/الدفاع-الروسية-الدفاعات-الجوية-تسقط-مروحية-أوكرانية-من-طراز-مي-8-في-منطقة-نيكولاييف--1062682638.html
الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في منطقة نيكولاييف
الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في منطقة نيكولاييف
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية من طراز مي-8 في منطقة نيكولايف و11 طائرة... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T09:17+0000
2022-05-25T09:17+0000
2022-05-25T09:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال إن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية من طرازمي-8 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية فوق منطقة بارماشوفو بمنطقة نيكولايف".ووفقًا لكوناشينكوف، فقد تم أيضًا إسقاط 11 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق جزيرة زميني، وغلوبوكوي، وبرشوترافنيف، وبولشي بروخودي في منطقة خاركوف، وفيركنيتوريتسكوي، وستافكي، وتيرني، بما في ذلك واحدة من طراز بيرقدار في منطقة شاندريغولوفو بجمهورية دونيتسك الشعبية.كما أكد أن الطيران الروسي مستودعين للصواريخ والمدفعية و 46 منطقة تمركز للقوات المسلحة الأوكرانية، ومركز قيادة لواء ميكانيكي ومركز اتصالات ومركز هندسة لاسلكية للقوات المسلحة الأوكرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في منطقة نيكولاييف
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صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية من طراز مي-8 في منطقة نيكولايف و11 طائرة مسيرة، بما في ذلك طائرة واحدة من طراز بيرقدار
وقال إن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية من طرازمي-8 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية فوق منطقة بارماشوفو بمنطقة نيكولايف".
ووفقًا لكوناشينكوف، فقد تم أيضًا إسقاط 11 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق جزيرة زميني، وغلوبوكوي، وبرشوترافنيف، وبولشي بروخودي في منطقة خاركوف، وفيركنيتوريتسكوي، وستافكي، وتيرني، بما في ذلك واحدة من طراز بيرقدار في منطقة شاندريغولوفو بجمهورية دونيتسك الشعبية.
كما أكد أن الطيران الروسي مستودعين للصواريخ والمدفعية و 46 منطقة تمركز للقوات المسلحة الأوكرانية، ومركز قيادة لواء ميكانيكي ومركز اتصالات ومركز هندسة لاسلكية للقوات المسلحة الأوكرانية.