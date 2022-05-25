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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220525/الدفاع-الروسية-الدفاعات-الجوية-تسقط-مروحية-أوكرانية-من-طراز-مي-8-في-منطقة-نيكولاييف--1062682638.html
الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في منطقة نيكولاييف
الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في منطقة نيكولاييف
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية من طراز مي-8 في منطقة نيكولايف و11 طائرة... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T09:17+0000
2022-05-25T09:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال إن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية من طرازمي-8 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية فوق منطقة بارماشوفو بمنطقة نيكولايف".ووفقًا لكوناشينكوف، فقد تم أيضًا إسقاط 11 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق جزيرة زميني، وغلوبوكوي، وبرشوترافنيف، وبولشي بروخودي في منطقة خاركوف، وفيركنيتوريتسكوي، وستافكي، وتيرني، بما في ذلك واحدة من طراز بيرقدار في منطقة شاندريغولوفو بجمهورية دونيتسك الشعبية.كما أكد أن الطيران الروسي مستودعين للصواريخ والمدفعية و 46 منطقة تمركز للقوات المسلحة الأوكرانية، ومركز قيادة لواء ميكانيكي ومركز اتصالات ومركز هندسة لاسلكية للقوات المسلحة الأوكرانية.
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أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في منطقة نيكولاييف

09:17 GMT 25.05.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورأطقم المروحيات مي-8 أ إم تي شي المشاركة في العملية العسكرية الروسية، في منطقة خاركوف،اوكرانيا
أطقم المروحيات مي-8 أ إم تي شي المشاركة في العملية العسكرية الروسية، في منطقة خاركوف،اوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
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صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية من طراز مي-8 في منطقة نيكولايف و11 طائرة مسيرة، بما في ذلك طائرة واحدة من طراز بيرقدار
وقال إن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية من طرازمي-8 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية فوق منطقة بارماشوفو بمنطقة نيكولايف".
ووفقًا لكوناشينكوف، فقد تم أيضًا إسقاط 11 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق جزيرة زميني، وغلوبوكوي، وبرشوترافنيف، وبولشي بروخودي في منطقة خاركوف، وفيركنيتوريتسكوي، وستافكي، وتيرني، بما في ذلك واحدة من طراز بيرقدار في منطقة شاندريغولوفو بجمهورية دونيتسك الشعبية.
كما أكد أن الطيران الروسي مستودعين للصواريخ والمدفعية و 46 منطقة تمركز للقوات المسلحة الأوكرانية، ومركز قيادة لواء ميكانيكي ومركز اتصالات ومركز هندسة لاسلكية للقوات المسلحة الأوكرانية.
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Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:23 GMT
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