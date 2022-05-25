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الرئيس الصربي: نقايض القمح والذرة بالأسمدة الإيرانية
الرئيس الصربي: نقايض القمح والذرة بالأسمدة الإيرانية
قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن صربيا ستتلقى الأسمدة من إيران مقايضة بالقمح والذرة، والتي تأمل أن تخفض أسعار الأسمدة للمنتجين الزراعيين. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T08:29+0000
2022-05-25T08:29+0000
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إيران
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أنتجت صربيا 3.5 مليون طن من القمح في عام 2021، منها ما يزيد قليلاً على 1.5 مليون طن مطلوبة لاحتياجاتها الخاصة وتجديد صندوق البذور، بينما يتم تصدير الباقي، وفقا لمكتب الإحصاء الصربي. وفي 10 مارس/آذار، فرضت حكومة البلاد حظرا مؤقتا على تصدير القمح ودقيق القمح والذرة والزيوت النباتية، ولكن بعد شهر استبدلت الحظر المفروض على حصص تصدير 220 ألف طن من القمح و23 ألف طن من دقيق القمح.وقال فوتشيتش لقناة "تي في بينك" الصربية:
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العالم, صربيا, إيران

الرئيس الصربي: نقايض القمح والذرة بالأسمدة الإيرانية

08:29 GMT 25.05.2022
© AP Photo / Giannis Papanikosالرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش
الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Giannis Papanikos
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قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن صربيا ستتلقى الأسمدة من إيران مقايضة بالقمح والذرة، والتي تأمل أن تخفض أسعار الأسمدة للمنتجين الزراعيين.
أنتجت صربيا 3.5 مليون طن من القمح في عام 2021، منها ما يزيد قليلاً على 1.5 مليون طن مطلوبة لاحتياجاتها الخاصة وتجديد صندوق البذور، بينما يتم تصدير الباقي، وفقا لمكتب الإحصاء الصربي.
وفي 10 مارس/آذار، فرضت حكومة البلاد حظرا مؤقتا على تصدير القمح ودقيق القمح والذرة والزيوت النباتية، ولكن بعد شهر استبدلت الحظر المفروض على حصص تصدير 220 ألف طن من القمح و23 ألف طن من دقيق القمح.
وقال فوتشيتش لقناة "تي في بينك" الصربية:

"هل تعرف عدد المرات التي سمعنا فيها عن أسعار الأسمدة؟ الآن سنعمل مع إيران على أساس المقايضة. نمنحهم القمح وجزءا من الذرة ويقدمون لنا الأسمدة، لضمان أرخص الأسمدة للمنتجين الزراعيين".

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