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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/السلطات-الأوكرانية-تقر-باقتراب-الوضع-في-جنوب-شرقي-البلاد-من-نقطة-حرجة-1062690403.html
السلطات الأوكرانية تقر باقتراب الوضع في جنوب شرقي البلاد من نقطة حرجة
السلطات الأوكرانية تقر باقتراب الوضع في جنوب شرقي البلاد من نقطة حرجة
أعلن رئيس السلطة المحلية التابعة لكييف في جنوب شرقي أوكرانيا عن تقدم القوات الروسية في جميع الاتجاهات. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T12:11+0000
2022-05-25T12:11+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وأوضح سيرغي غايداي عبر حسابه في تلغرام أن القوات الروسية تواصل "هجومها على محور سيفيرودونيتسك وباتجاه غورنايا غرومادا وقرب بوباسنايا وباتجاه بيلوغوروفكا"... وخلص إلى القول: "إن الوضع أصبح قاب قوسين أو أدنى من أن يصبح حرجا".وتواصل القوات الروسية عمليتها الهادفة إلى تحرير منطقة دونباس من قوات نظام كييف التي تعتدي على السكان المحليين منذ عام 2014، وحققت اختراقا في عدة قطاعات يتيح لها إحكام الطوق حول مجموعات متفرقة من القوات الأوكرانية التي تواجه خسائر كبيرة تُوصف بالكارثية.
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أخبار أوكرانيا

السلطات الأوكرانية تقر باقتراب الوضع في جنوب شرقي البلاد من نقطة حرجة

12:11 GMT 25.05.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصور جنديان من القوات العسكرية الأوكرانية بعد إلقائهما السلاح في ماريوبول
 جنديان من القوات العسكرية الأوكرانية بعد إلقائهما السلاح في ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلن رئيس السلطة المحلية التابعة لكييف في جنوب شرقي أوكرانيا عن تقدم القوات الروسية في جميع الاتجاهات.
وأوضح سيرغي غايداي عبر حسابه في تلغرام أن القوات الروسية تواصل "هجومها على محور سيفيرودونيتسك وباتجاه غورنايا غرومادا وقرب بوباسنايا وباتجاه بيلوغوروفكا"... وخلص إلى القول: "إن الوضع أصبح قاب قوسين أو أدنى من أن يصبح حرجا".
وتواصل القوات الروسية عمليتها الهادفة إلى تحرير منطقة دونباس من قوات نظام كييف التي تعتدي على السكان المحليين منذ عام 2014، وحققت اختراقا في عدة قطاعات يتيح لها إحكام الطوق حول مجموعات متفرقة من القوات الأوكرانية التي تواجه خسائر كبيرة تُوصف بالكارثية.
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Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:35 GMT
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