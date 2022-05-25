https://arabic.sputniknews.com/20220525/السلطات-الأوكرانية-تقر-باقتراب-الوضع-في-جنوب-شرقي-البلاد-من-نقطة-حرجة-1062690403.html
السلطات الأوكرانية تقر باقتراب الوضع في جنوب شرقي البلاد من نقطة حرجة
السلطات الأوكرانية تقر باقتراب الوضع في جنوب شرقي البلاد من نقطة حرجة
أعلن رئيس السلطة المحلية التابعة لكييف في جنوب شرقي أوكرانيا عن تقدم القوات الروسية في جميع الاتجاهات. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T12:11+0000
2022-05-25T12:11+0000
2022-05-25T12:11+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وأوضح سيرغي غايداي عبر حسابه في تلغرام أن القوات الروسية تواصل "هجومها على محور سيفيرودونيتسك وباتجاه غورنايا غرومادا وقرب بوباسنايا وباتجاه بيلوغوروفكا"... وخلص إلى القول: "إن الوضع أصبح قاب قوسين أو أدنى من أن يصبح حرجا".وتواصل القوات الروسية عمليتها الهادفة إلى تحرير منطقة دونباس من قوات نظام كييف التي تعتدي على السكان المحليين منذ عام 2014، وحققت اختراقا في عدة قطاعات يتيح لها إحكام الطوق حول مجموعات متفرقة من القوات الأوكرانية التي تواجه خسائر كبيرة تُوصف بالكارثية.
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2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
السلطات الأوكرانية تقر باقتراب الوضع في جنوب شرقي البلاد من نقطة حرجة
تابعنا عبر
أعلن رئيس السلطة المحلية التابعة لكييف في جنوب شرقي أوكرانيا عن تقدم القوات الروسية في جميع الاتجاهات.
وأوضح
سيرغي غايداي عبر حسابه في تلغرام أن القوات الروسية تواصل "هجومها على محور سيفيرودونيتسك وباتجاه غورنايا غرومادا وقرب بوباسنايا وباتجاه بيلوغوروفكا"... وخلص إلى القول: "إن الوضع أصبح قاب قوسين أو أدنى من أن يصبح حرجا".
وتواصل القوات الروسية عمليتها الهادفة إلى تحرير منطقة دونباس من قوات نظام كييف التي تعتدي على السكان المحليين منذ عام 2014، وحققت اختراقا في عدة قطاعات يتيح لها إحكام الطوق حول مجموعات متفرقة من القوات الأوكرانية التي تواجه خسائر كبيرة تُوصف بالكارثية.