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بايدن العلم الأمريكي حدادا على أرواح ضحايا مدرسة تكساس
بايدن العلم الأمريكي حدادا على أرواح ضحايا مدرسة تكساس
أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتنكيس أعلام الولايات المتحدة حتى يوم 28 أيار/ مايو الجاري، حدادا على أرواح ضحايا مدرسة "أوالد" الابتدائية في ولاية تكساس. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T01:04+0000
2022-05-25T01:04+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وبحسب البيت الأبيض، قال بايدن: "أمرت بتنكيس أعلام الولايات المتحدة فوق البيت الأبيض، وكذلك فوق جميع مباني وأقاليم الولايات المتحدة، لثلاثة أيام، وينطبق هذا أيضا على جميع السفارات والقواعد العسكرية والسفن البحرية".وفي وقت سابق، قال غريغ أبوت، حاكم ولاية تكساس الأمريكية، إن مسلحا قتل 14 تلميذا ومعلما، الثلاثاء، في مدرسة ابتدائية في منطقة أوفالدي جنوبي الولاية.وأفاد حاكم ولاية تكساس أن القتلى سقطوا برصاص شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أُخطر بإطلاق النار الذي وقع في تكساس، مشيراً إلى أن الرئيس سيدلي بتصريح بشأن الحادث.
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الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن العلم الأمريكي حدادا على أرواح ضحايا مدرسة تكساس

01:04 GMT 25.05.2022
© Sputnik . Стрингер / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
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أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتنكيس أعلام الولايات المتحدة حتى يوم 28 أيار/ مايو الجاري، حدادا على أرواح ضحايا مدرسة "أوالد" الابتدائية في ولاية تكساس.
واشنطن - سبوتنيك. وبحسب البيت الأبيض، قال بايدن: "أمرت بتنكيس أعلام الولايات المتحدة فوق البيت الأبيض، وكذلك فوق جميع مباني وأقاليم الولايات المتحدة، لثلاثة أيام، وينطبق هذا أيضا على جميع السفارات والقواعد العسكرية والسفن البحرية".
وفي وقت سابق، قال غريغ أبوت، حاكم ولاية تكساس الأمريكية، إن مسلحا قتل 14 تلميذا ومعلما، الثلاثاء، في مدرسة ابتدائية في منطقة أوفالدي جنوبي الولاية.
وأفاد حاكم ولاية تكساس أن القتلى سقطوا برصاص شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.
وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أُخطر بإطلاق النار الذي وقع في تكساس، مشيراً إلى أن الرئيس سيدلي بتصريح بشأن الحادث.
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