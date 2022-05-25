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برشلونة تستخدم الأغنام لمنع نشوب الحرائق
برشلونة تستخدم الأغنام لمنع نشوب الحرائق
أطلقت مدينة برشلونة، في أبريل/ نيسان الماضي، مشروعا طموحا لمواجهة خطر الحرائق في المناطق العشبية، وذلك من خلال الأغنام والماعز. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T13:56+0000
2022-05-25T13:56+0000
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وذكرت إذاعة "مونت كارلو" أن مدينة برشلونة أطلقت نحو 300 رأس من الأغنام والماعز لتأكل عشباً قابلا للاشتعال في متنزه طبيعي في إطار خطة تجريبية لتجنب الحرائق.ولفت بونيه إلى أن الأغنام الموجودة في المحمية تكيفت بشكل كامل مع هذا المشروع الحضري، مشيرا إلى أن "هذا المشروع نشأ جراء قلق كبير يحيط بهذه المنطقة المعرضة لخطر اندلاع الحرائق".وأوضح الخبير أن المنطقة المستهدفة بالمشروع تطل على البحر الأبيض المتوسط وتضم كثافة سكانية عالية وفيها عدد كبير من المباني داخل المتنزه الذي يتميز عشبه بأنه قابل للاشتعال والتسبب بحريق هائل.من جانبه، قال سيرغي دومينغيز، وهو عامل صيانة يبلغ 52 عاما ويقطن المنطقة، إلى الغطاء النباتي قائلا إنه يشتعل سنويا، كما أعرب عن رغبته في رؤية مزيد من الأغنام في الربيع المقبل.وتخرج الماشية لترعى نحو الساعة التاسعة صباحا عند سفح متنزه كولسيرولا الطبيعي، وهو الأكبر في المدينة ويرتاده السكان للتنزه برفقة كلابهم أو لممارسة رياضة المشي.
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أخبار العالم الآن

برشلونة تستخدم الأغنام لمنع نشوب الحرائق

13:56 GMT 25.05.2022
© AP Photo / Pedro Armestreحرائق غابات هائلة وإخلاء المواطنين في إسبانيا، 13 سبتمبر 2021
حرائق غابات هائلة وإخلاء المواطنين في إسبانيا، 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Pedro Armestre
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أطلقت مدينة برشلونة، في أبريل/ نيسان الماضي، مشروعا طموحا لمواجهة خطر الحرائق في المناطق العشبية، وذلك من خلال الأغنام والماعز.
وذكرت إذاعة "مونت كارلو" أن مدينة برشلونة أطلقت نحو 300 رأس من الأغنام والماعز لتأكل عشباً قابلا للاشتعال في متنزه طبيعي في إطار خطة تجريبية لتجنب الحرائق.

وصرح فيران بونيه، وهو عالم أحياء مسؤول عن المشروع، بأن "الأغنام والماعز تسهم في الحفاظ على هذه المنطقة التي تولت البلدية بداية إزالة العشب منها، حيث أنها تأكل الأعشاب الضارة الموجودة في الغطاء النباتي، وهو أفضل ما يمكن فعله، لتجنب الحرائق المدمرة"، على حد قوله.

ولفت بونيه إلى أن الأغنام الموجودة في المحمية تكيفت بشكل كامل مع هذا المشروع الحضري، مشيرا إلى أن "هذا المشروع نشأ جراء قلق كبير يحيط بهذه المنطقة المعرضة لخطر اندلاع الحرائق".
وأوضح الخبير أن المنطقة المستهدفة بالمشروع تطل على البحر الأبيض المتوسط وتضم كثافة سكانية عالية وفيها عدد كبير من المباني داخل المتنزه الذي يتميز عشبه بأنه قابل للاشتعال والتسبب بحريق هائل.
من جانبه، قال سيرغي دومينغيز، وهو عامل صيانة يبلغ 52 عاما ويقطن المنطقة، إلى الغطاء النباتي قائلا إنه يشتعل سنويا، كما أعرب عن رغبته في رؤية مزيد من الأغنام في الربيع المقبل.
وتخرج الماشية لترعى نحو الساعة التاسعة صباحا عند سفح متنزه كولسيرولا الطبيعي، وهو الأكبر في المدينة ويرتاده السكان للتنزه برفقة كلابهم أو لممارسة رياضة المشي.
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