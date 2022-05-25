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تشاووش أوغلو: التطبيع مع تل أبيب له تأثير إيجابي على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تشاووش أوغلو: التطبيع مع تل أبيب له تأثير إيجابي على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل سيكون له مردود إيجابي على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي من القدس مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد: "نعتقد أن حل الدولتين بحسب معايير الأمم المتحدة هو الحل الوحيد لسلام مستدام نسعى إليه ونعرف أن تطبيع العلاقات بيننا سيكون له تأثير إيجابي على حل الصراع".وأضاف: "ناقشنا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتقيت بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الخارجية رياض المالكي، وناقشنا مطولا موضوع القضية الفلسطينية، وبالتأكيد تحدثت عن المواضيع الحساسة المرتبطة بالقدس وقدسية الحرم الشريف".من جهته، قال لبيد: "اليوم نطلق إطارًا جديدًا لتوثيق علاقاتنا مع تركيا، وأهم أهدافنا هو توثيق العلاقات الاقتصادية على المستويات المختلفة"، مشددا: "لن نتظاهر بأن علاقتنا لم تعرف التقلبات. في الوقت نفسه، عرفنا دائمًا كيف نتحدث مرة أخرى، لنتعاون مرة أخرى".
https://arabic.sputniknews.com/20220525/مسؤولون-إسرائيليون-يكشفون-أهم-الخلافات-التي-تعوق-تطوير-العلاقات-مع-تركيا-1062680564.html
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تشاووش أوغلو: التطبيع مع تل أبيب له تأثير إيجابي على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
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اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل سيكون له مردود إيجابي على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي من القدس مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد: "نعتقد أن حل الدولتين بحسب معايير الأمم المتحدة هو الحل الوحيد لسلام مستدام نسعى إليه ونعرف أن تطبيع العلاقات بيننا سيكون له تأثير إيجابي على حل الصراع".
وأضاف: "ناقشنا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتقيت بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الخارجية رياض المالكي، وناقشنا مطولا موضوع القضية الفلسطينية، وبالتأكيد تحدثت عن المواضيع الحساسة المرتبطة بالقدس وقدسية الحرم الشريف".
وأعرب الوزير التركي عن تطلع بلاده "إلى مواصلة هذا الحوار البناء من أجل توسيع التعاون بيننا".
من جهته، قال لبيد: "اليوم نطلق إطارًا جديدًا لتوثيق علاقاتنا مع تركيا، وأهم أهدافنا هو توثيق العلاقات الاقتصادية على المستويات المختلفة"، مشددا: "لن نتظاهر بأن علاقتنا لم تعرف التقلبات. في الوقت نفسه، عرفنا دائمًا كيف نتحدث مرة أخرى، لنتعاون مرة أخرى".