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https://arabic.sputniknews.com/20220525/زلزال-بقوة-55-درجة-يضرب-جنوب-المكسيك-1062710073.html
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب المكسيك
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب المكسيك
ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، ولاية أواكساكا جنوبي المكسيك. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
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المكسيك
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بوينس آيرس - سبوتنيك. وأفاد المركز الوطني لرصد الزلازل في بيان، أن الزلزال وقع الأربعاء الساعة 16.43 بالتوقيت المحلي (00.43 - بتوقيت موسكو، اليوم الخميس).وأضاف أن الزلزال وقع على عمق 12 كيلومترا".ولم ترد في الحال معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جراء الزلزال.
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زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب المكسيك

23:52 GMT 25.05.2022
© AP Photo / Bernardino Hernandezزلزال بقوة 7.4 درجة يهز جنوب غرب المكسيك، 7 سبتمبر 2021
زلزال بقوة 7.4 درجة يهز جنوب غرب المكسيك، 7 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Bernardino Hernandez
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ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، ولاية أواكساكا جنوبي المكسيك.
بوينس آيرس - سبوتنيك. وأفاد المركز الوطني لرصد الزلازل في بيان، أن الزلزال وقع الأربعاء الساعة 16.43 بالتوقيت المحلي (00.43 - بتوقيت موسكو، اليوم الخميس).
وأضاف أن الزلزال وقع على عمق 12 كيلومترا".
ولم ترد في الحال معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جراء الزلزال.
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