https://arabic.sputniknews.com/20220525/زلزال-بقوة-55-درجة-يضرب-جنوب-المكسيك-1062710073.html
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب المكسيك
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب المكسيك
ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، ولاية أواكساكا جنوبي المكسيك. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T23:52+0000
2022-05-25T23:52+0000
2022-05-25T23:52+0000
المكسيك
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بوينس آيرس - سبوتنيك. وأفاد المركز الوطني لرصد الزلازل في بيان، أن الزلزال وقع الأربعاء الساعة 16.43 بالتوقيت المحلي (00.43 - بتوقيت موسكو، اليوم الخميس).وأضاف أن الزلزال وقع على عمق 12 كيلومترا".ولم ترد في الحال معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جراء الزلزال.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
المكسيك
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب المكسيك
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ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، ولاية أواكساكا جنوبي المكسيك.
بوينس آيرس - سبوتنيك
. وأفاد المركز الوطني لرصد الزلازل في بيان، أن الزلزال وقع الأربعاء الساعة 16.43 بالتوقيت المحلي (00.43 - بتوقيت موسكو، اليوم الخميس).
وأضاف أن الزلزال وقع على عمق 12 كيلومترا".
ولم ترد في الحال معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جراء الزلزال.