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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220525/كييف-مجبرة-على-مواصلة-القتال-1062679852.html
كييف مجبرة على مواصلة القتال
كييف مجبرة على مواصلة القتال
صرح بذلك يوري زاكوبيتس، أحد عناصر إحدى المجموعات المسلحة في الجيش الأوكراني المعروفة باسم "كتيبة دونباس". 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T07:17+0000
2022-05-25T07:22+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وكان زاكوبيتس قد حصل على وسام الشجاعة ووسام الدفاع عن الوطن من السلطة الأوكرانية العليا، وسلّم نفسه إلى قوات جمهورية لوغانسك الشعبية قبل أيام. وكانت كتيبته ضمن القوات التي حشدها نظام كييف شرقي البلاد لمهاجمة جمهورية لوغانسك وكذلك جمهورية دونيتسك الشعبية. ووجدت هذه القوات نفسها في مواجهة مع القوات الروسية أيضا بعدما اضطرت روسيا إلى بدء عمليتها العسكرية الخاصة لحماية سكان جنوب شرقي أوكرانيا والذين يحمل كثير منهم الجنسية الروسية، من اعتداءات تقوم بها القوات التابعة لنظام كييف.وأفاد مراسل "سبوتنيك" في جمهورية لوغانسك أن زاكوبيتس قال للصحفيين:وتحصل كييف على السلاح والمال من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الأخرى. وقال زاكوبيتس: "لو توقفوا عن توريد الأسلحة لكان هذا خطوة أولى نحو وقف الحرب... أما عندما يعطونك البندقية فلا يمكن وقف الحرب".
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أخبار أوكرانيا

كييف مجبرة على مواصلة القتال

07:17 GMT 25.05.2022 (تم التحديث: 07:22 GMT 25.05.2022)
© Sputnik . Виктор Антонюк / الذهاب إلى بنك الصورعربة مدرعة أوكرانية مدمرة في مقاطعة دونيتسك
عربة مدرعة أوكرانية مدمرة في مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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صرح بذلك يوري زاكوبيتس، أحد عناصر إحدى المجموعات المسلحة في الجيش الأوكراني المعروفة باسم "كتيبة دونباس".
وكان زاكوبيتس قد حصل على وسام الشجاعة ووسام الدفاع عن الوطن من السلطة الأوكرانية العليا، وسلّم نفسه إلى قوات جمهورية لوغانسك الشعبية قبل أيام. وكانت كتيبته ضمن القوات التي حشدها نظام كييف شرقي البلاد لمهاجمة جمهورية لوغانسك وكذلك جمهورية دونيتسك الشعبية. ووجدت هذه القوات نفسها في مواجهة مع القوات الروسية أيضا بعدما اضطرت روسيا إلى بدء عمليتها العسكرية الخاصة لحماية سكان جنوب شرقي أوكرانيا والذين يحمل كثير منهم الجنسية الروسية، من اعتداءات تقوم بها القوات التابعة لنظام كييف.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في جمهورية لوغانسك أن زاكوبيتس قال للصحفيين:
لا ترى كييف مفرا من مواصلة القتال، إذ يجبرها على ذلك مَن يزودها بالسلاح والمال.
وتحصل كييف على السلاح والمال من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الأخرى. وقال زاكوبيتس: "لو توقفوا عن توريد الأسلحة لكان هذا خطوة أولى نحو وقف الحرب... أما عندما يعطونك البندقية فلا يمكن وقف الحرب".
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Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:23 GMT
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