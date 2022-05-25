https://arabic.sputniknews.com/20220525/ممثل-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-أمريكا-تنهب-الموارد-الطبيعية-السورية-1062699771.html
ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة: أمريكا "تنهب" الموارد الطبيعية السورية
ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة: أمريكا "تنهب" الموارد الطبيعية السورية
كشف الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، أن "لدى روسيا شهادات عديدة من أسرى أوكران بأن لديهم أوامر بإطلاق النار على... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T16:03+0000
2022-05-25T16:03+0000
2022-05-25T16:03+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وتابع نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "هناك اعترافات عديدة لجنود أسرى من القوات المسلحة الأوكرانية بأن لديهم أوامر بإطلاق النار على المدنيين وعدم أسر الجنود الروس (أي الإجهاز على من يقع بالأسر)".وأردف نيبينزيا: "أبرزت العملية الخاصة بوضوح كيف يمكن أن تكون تصرفات ممثلي سلطات كييف، وقواتها المسلحة ولا سيما التشكيلات القومية، على نحو مشين وإجرامي، ويسجل الجانب الروسي والمنظمات غير الحكومية الرسمية جرائم كييف بدقة، وتحميلهم المسؤولية ليست سوى مسألة وقت".وأردف نيبينزيا: "في الأراضي المحتلة (في سوريا)، تستمر المخيمات ذات الظروف المعيشية اللاإنسانية للسكان المدنيين في العمل، ويسود الدمار والغياب التام للقانون، وبالإضافة إلى ذلك، بدأت قوة الاحتلال (الأمريكي) في نهب الموارد الطبيعية والزراعية العائدة للشعب السوري".وقال يوم الأربعاء في اجتماع لمجلس الأمن، "أعبر عن تعازي للبعثة الأمريكية، وإلى الشعب الأمريكي بأكمله فيما يتعلق بالجريمة البشعة التي ارتكبت في تكساس، والتي راح ضحيتها أناس أبرياء، وخاصة الأطفال".
https://arabic.sputniknews.com/20220512/نيبينزيا-يصف-التهم-الموجهة-لروسيا-بارتكاب-جرائم-ضد-الأطفال-بالسخيفة-1062156270.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة: أمريكا "تنهب" الموارد الطبيعية السورية
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كشف الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، أن "لدى روسيا شهادات عديدة من أسرى أوكران بأن لديهم أوامر بإطلاق النار على المدنيين وعدم أخذ الروس أسرى".
وتابع نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "هناك اعترافات عديدة لجنود أسرى من القوات المسلحة الأوكرانية بأن لديهم أوامر بإطلاق النار على المدنيين وعدم أسر الجنود الروس (أي الإجهاز على من يقع بالأسر)".
وأردف نيبينزيا: "أبرزت العملية الخاصة بوضوح كيف يمكن أن تكون تصرفات ممثلي سلطات كييف، وقواتها المسلحة ولا سيما التشكيلات القومية، على نحو مشين وإجرامي، ويسجل الجانب الروسي والمنظمات غير الحكومية الرسمية جرائم كييف بدقة، وتحميلهم المسؤولية ليست سوى مسألة وقت".
وأردف نيبينزيا: "في الأراضي المحتلة (في سوريا)، تستمر المخيمات ذات الظروف المعيشية اللاإنسانية للسكان المدنيين في العمل، ويسود الدمار والغياب التام للقانون، وبالإضافة إلى ذلك، بدأت قوة الاحتلال (الأمريكي) في نهب الموارد الطبيعية والزراعية العائدة للشعب السوري".
"إن الولايات المتحدة تزيد التهريب والتجارة غير المشروعة في النفط والحبوب، وهذه كما نفهمها هي وصفة للتعامل مع أزمة الطاقة والغذاء العالمية على الطريقة الأمريكية".
وقال يوم الأربعاء في اجتماع لمجلس الأمن، "أعبر عن تعازي للبعثة الأمريكية، وإلى الشعب الأمريكي بأكمله فيما يتعلق بالجريمة البشعة التي ارتكبت في تكساس، والتي راح ضحيتها أناس أبرياء، وخاصة الأطفال".