https://arabic.sputniknews.com/20220526/إعلام-يكشف-أسوأ-12-كابوسا-اقتصاديا-قد-تعصف-بأمريكا-1062731693.html

إعلام يكشف أسوأ 12 "كابوسا اقتصاديا" قد تعصف بأمريكا

إعلام يكشف أسوأ 12 "كابوسا اقتصاديا" قد تعصف بأمريكا

يعتقد خبراء أمريكيون أن النصف الثاني من عام 2022 سيحمل أزمات تدفع الكثير من المشاكل التي يمر بها العالم الآن إلى التفاقم، وأصبح الأمريكيون أكثر تشاؤمًا بشأن... 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T13:59+0000

2022-05-26T13:59+0000

2022-05-26T13:59+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

اقتصاد

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ونقل موقع "ليوروكويل" تنبؤات خبراء اقتصاديين عن "12 كابوسا اقتصاديا" قد تواجه الولايات المتحدة الأمريكية.1. ستستمر أسعار الغاز في الارتفاع، وسيصاب العديد من الأمريكيين بالصدمة من ذلك في النهاية.وتمت إعادة برمجة عدادات مضخات الغاز في محطة الوقود رقم 76 في مدينة أوبورن في ولاية واشنطن، لإفساح المجال للتسعير المكون من خانتين، في مارس/ آذار، حيث تمت إضافة خانة.وستستمر إمدادات الوقود في التضاؤل ​​في الأشهر المقبلة.2. تم التحذير من احتمال حدوث انقطاع للتيار الكهربائي في بعض أجزاء البلاد خلال أشهر الصيف، ويُذكر أن وسط البلاد معرض للخطر بشكل خاص.ويواجه حوالي 100 مليون أمريكي انقطاع التيار الكهربائي هذا الصيف بسبب الطقس الحار، ومحطات الطاقة المنهكة ومصادر الطاقة الخضراء غير الموثوقة مجتمعة لخلق عاصفة كاملة من المشاكل، حسب نفس المصدر.ويمكن أن تواجه الولايات الممتدة من البحيرات العظمى إلى المحيط الهادئ والتي تعد موطنًا لعشرات الملايين من الأمريكيين، صعوبة في إنتاج طاقة كافية لسكانها هذا الصيف.3. يتفق الجميع إلى حد كبير على أن أسعار المواد الغذائية ستستمر في الارتفاع، وبالطبع لقد وصلت بالفعل إلى مستويات جنونية تمامًا.حيث قال أحد أصحاب المطاعم الذي شارك في تأسيس ثلاثة مطاعم في جاكسون، وميسيسيبي، منذ حوالي 18 شهرًا، أن صندوقا من أجنحة الدجاج يزن 40 رطلاً كان يكلفه نحو 85 دولارًا، فيما يكلفه الآن ما يقرب من 150 دولارا.4. مع تحمل سلاسل التوريد لدينا مزيدًا من الضغط، وسيستمر النقص في المواد في التفاقم، والنقص الشديد في حليب الأطفال الذي نشهده الآن هو مجرد "عينة".5. تخبرنا الأمم المتحدة أننا نتجه نحو أسوأ أزمة غذاء عالمية منذ الحرب العالمية الثانية في بعض أجزاء أفريقيا، وتضاعف بالفعل عدد الأشخاص الذين "يتضورون جوعا" بأكثر من الضعف.وتفاقمت أسوأ موجة جفاف تشهدها المنطقة منذ 40 عامًا بسبب الصراع والوباء، وأدت الأوضاع في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية.6. من شبه المؤكد أن يؤدي انتشار الجوع إلى مزيد من الاضطرابات المدنية، تعطينا الأحداث الأخيرة في سريلانكا مؤشرًا لما قد يأتيحيث أحرق المتظاهرون في سريلانكا منازل 38 سياسيًا في الوقت الذي غرقت فيه البلاد التي ضربتها الأزمة في مزيد من الفوضى ، حيث أمرت الحكومة القوات "بإطلاق النار فور رؤيتها".7. من المرجح أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بقوة، في الواقع، يعترف رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول صراحة أن معركة مؤسسته ضد التضخم قد تسبب "بعض الألم" في الأشهر المقبلة.8. أسعار الفائدة المرتفعة ستكون مدمرة لسوق العقار في الولايات المتحدة، وهذه أخبار مقلقة للغاية، لأن مبيعات المنازل قد انخفضت بالفعل لثلاثة أشهر متتالية.9. من المرجح أن ترتفع حالات التخلف عن سداد قروض الرهن العقاري.حيث يتأخر المستهلكون ذوو الدرجات الائتمانية المنخفضة في سداد مدفوعات قروض السيارات والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان، في إشارة إلى أن بيئة الإقراض الاستهلاكية الأكثر صحة المسجلة في الولايات المتحدة تقترب من نهايتها، حسبما أفاد به نفس المصدر.10. مع تباطؤ الاقتصاد، يجب أن نتوقع زيادة في تسريح العمال وستبدأ مطالبات البطالة في الارتفاع في النهاية، في الواقع، لقد علمنا للتو أنهم وصلوا الآن إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر.11. كل هذه الأخبار الاقتصادية السيئة ستكون ضارة حقًا لقيمة الأسهم، ويعتقد الكثيرون أن ما شهدناه حتى الآن هو مجرد البداية.12. ويحذر الكثيرون من أن الركود إما حصل بالفعل أو سيحصل قريبًا، وأصبح الأمريكيون أكثر تشاؤمًا بشأن الاقتصاد، وجد أحد الاستطلاعات التي تم إجراؤها مؤخرًا أن 85% من الأمريكيين يعتقدون أنه "من المحتمل جدًا" أو "من المحتمل إلى حد ما" أن يكون هناك ركود في مرحلة ما من العام المقبل.

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الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد