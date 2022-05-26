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اتحاد الشغل التونسي: الحكومة غير مستعدة لإصلاح المؤسسات العمومية
اتحاد الشغل التونسي: الحكومة غير مستعدة لإصلاح المؤسسات العمومية
استنكر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، فاروق العياري، سياسة حكومة نجلاء بودن في التعامل مع ملف إصلاح المؤسسات العمومية. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T12:10+0000
2022-05-26T12:10+0000
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أخبار تونس اليوم
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن العياري قوله بأن الحكومة الحالية غير مستعدة لإصلاح المؤسسات العمومية واصفا إياها بـ"عدم الجدية" في التعاطي مع هذا الملف.جاءت تصريحات العياري بمناسبة افتتاح أشغال الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي بصفاقس، والتي أضاف خلالها أن الحكومة تريد إصلاحا على مزاجها يشمل بيع المؤسسات التي ترى أنه لا يمكن إصلاحها.وشهد منتصف مايو/ أيار الجاري أول تحرك ميداني لجبهة الخلاص الوطني التونسي، التي تضم أوسع طيف من الأحزاب المعارضة تحركات احتجاجية في قلب العاصمة تونس للمطالبة بإسقاط التدابير الاستثنائية والعودة إلى "طريق الديمقراطية".وتنذر هذه التحركات بتصاعد وتيرة الصدام بين المعارضة من جهة وبين الرئيس التونسي قيس سعيد من جهة أخرى، في ظل تمسك الأخير بالمضي في مسار 25 يوليو وعدم العودة إلى الوراء.وتجمهر المئات من المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة الملقب بـ "شارع الثورة" لمطالبة رئيس الجمهورية بإبطال جميع القرارات التي اتخذها منذ 25 يوليو الماضي وما تبعها، وعلى رأسها حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة مكافحة الفساد وهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين وتعديل المشروع الأساسي لهيئة الانتخابات وتغيير تركيبة أعضائها.
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم

اتحاد الشغل التونسي: الحكومة غير مستعدة لإصلاح المؤسسات العمومية

12:10 GMT 26.05.2022
© Photo / Mariam Gaderaمظاهرات حزبية تطالب بالعودة إلى مسار الديمقراطية، تونس، 15 مايو/ آيار 2022
مظاهرات حزبية تطالب بالعودة إلى مسار الديمقراطية، تونس، 15 مايو/ آيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© Photo / Mariam Gadera
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استنكر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، فاروق العياري، سياسة حكومة نجلاء بودن في التعامل مع ملف إصلاح المؤسسات العمومية.
ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن العياري قوله بأن الحكومة الحالية غير مستعدة لإصلاح المؤسسات العمومية واصفا إياها بـ"عدم الجدية" في التعاطي مع هذا الملف.
جاءت تصريحات العياري بمناسبة افتتاح أشغال الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي بصفاقس، والتي أضاف خلالها أن الحكومة تريد إصلاحا على مزاجها يشمل بيع المؤسسات التي ترى أنه لا يمكن إصلاحها.
وشهد منتصف مايو/ أيار الجاري أول تحرك ميداني لجبهة الخلاص الوطني التونسي، التي تضم أوسع طيف من الأحزاب المعارضة تحركات احتجاجية في قلب العاصمة تونس للمطالبة بإسقاط التدابير الاستثنائية والعودة إلى "طريق الديمقراطية".
وتنذر هذه التحركات بتصاعد وتيرة الصدام بين المعارضة من جهة وبين الرئيس التونسي قيس سعيد من جهة أخرى، في ظل تمسك الأخير بالمضي في مسار 25 يوليو وعدم العودة إلى الوراء.
وتجمهر المئات من المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة الملقب بـ "شارع الثورة" لمطالبة رئيس الجمهورية بإبطال جميع القرارات التي اتخذها منذ 25 يوليو الماضي وما تبعها، وعلى رأسها حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة مكافحة الفساد وهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين وتعديل المشروع الأساسي لهيئة الانتخابات وتغيير تركيبة أعضائها.
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