https://arabic.sputniknews.com/20220526/الفصائل-الفلسطينية-تدعو-إلى-الاستنفار-العام-لمواجهة-مسيرة-الأعلام-1062743538.html
الفصائل الفلسطينية تدعو إلى الاستنفار العام لمواجهة "مسيرة الأعلام"
الفصائل الفلسطينية تدعو إلى الاستنفار العام لمواجهة "مسيرة الأعلام"
حذرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، من اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى عبر "مسيرة الأعلام"، والتي ستنطلق يوم الأحد، داعية الجماهير الفلسطينية إلى... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T17:58+0000
2022-05-26T17:58+0000
2022-05-26T17:58+0000
المسجد الأقصى
الفصائل الفلسطينية
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماعها الطارئ بمكتب الجبهة الشعبية في غزة، اليوم الخميس، لبحث تداعيات تنظيم المسيرة في مدينة القدس، بحسب موقع "قدس برس".وقال زكريا معمر، القيادي في حركة حماس بالإنابة عن الفصائل: "نحذر العدو الصهيوني من ارتكاب أي حماقة بالسماح باقتحام المسجد الأقصى عبر تنظيم مسيرة الأعلام الإرهابية".واعتبر أن "هذا المخطط سيكون بمثابة برميل بارود سينفجر ويُشعل المنطقة بأكملها".وأضاف القيادي في حماس أنه في ضوء التطورات المتسارعة والتهديدات باقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه وتنظيم مسيرة الأعلام، فإن الفصائل الفلسطينية تعلن حالة "الاستنفار العام".ودعت الفصائل الفلسطينية جماهير الشعب إلى الاستعداد للدفاع عن الأرض والمقدسات، ومواجهة "الهجمة الصهيونية" الجديدة على المقدسات، والخروج إلى الشوارع رافعين العلم الفلسطيني والاشتباك المفتوح مع القوات الإسرائيلية في نقاط التماس.وحثت الفصائل المجتمع الدولي والدول العربية على "التدخل العاجل للجم سلوك الاحتلال الإجرامي".يذكر أن متطرفين إسرائيليين ينظمون بشكل سنوي "مسيرة الأعلام" بالقدس في 29 مايو/أيار، وذلك لإحياء ذكرى ضمّ تل أيسي للجزء الشرقي من المدينة بعد احتلاله في حرب يونيو/ حزيران 1967.ويطلق على المسيرة هذا المسمى بسبب العدد الكبير من الأعلام الإسرائيلية التي يحملها المشاركون فيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/محافظ-القدس-مسيرة-الأعلام-الاستفزازية-لن-تثني-الفلسطينيين-1062724737.html
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المسجد الأقصى, الفصائل الفلسطينية
الفصائل الفلسطينية تدعو إلى الاستنفار العام لمواجهة "مسيرة الأعلام"
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حذرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، من اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى عبر "مسيرة الأعلام"، والتي ستنطلق يوم الأحد، داعية الجماهير الفلسطينية إلى حالة الاستنفار العام.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماعها الطارئ بمكتب الجبهة الشعبية في غزة، اليوم الخميس، لبحث تداعيات تنظيم المسيرة في مدينة القدس، بحسب موقع "قدس برس"
.
وقال زكريا معمر، القيادي في حركة حماس بالإنابة عن الفصائل: "نحذر العدو الصهيوني من ارتكاب أي حماقة بالسماح باقتحام المسجد الأقصى عبر تنظيم مسيرة الأعلام الإرهابية".
واعتبر أن "هذا المخطط سيكون بمثابة برميل بارود سينفجر ويُشعل المنطقة بأكملها".
وأضاف القيادي في حماس أنه في ضوء التطورات المتسارعة والتهديدات باقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه وتنظيم مسيرة الأعلام، فإن الفصائل الفلسطينية تعلن حالة "الاستنفار العام".
ودعت الفصائل الفلسطينية جماهير الشعب إلى الاستعداد للدفاع عن الأرض والمقدسات، ومواجهة "الهجمة الصهيونية" الجديدة على المقدسات، والخروج إلى الشوارع رافعين العلم الفلسطيني والاشتباك المفتوح مع القوات الإسرائيلية في نقاط التماس.
وحثت الفصائل المجتمع الدولي والدول العربية على "التدخل العاجل للجم سلوك الاحتلال الإجرامي".
يذكر أن متطرفين إسرائيليين ينظمون بشكل سنوي "مسيرة الأعلام" بالقدس في 29 مايو/أيار، وذلك لإحياء ذكرى ضمّ تل أيسي للجزء الشرقي من المدينة بعد احتلاله في حرب يونيو/ حزيران 1967.
ويطلق على المسيرة هذا المسمى بسبب العدد الكبير من الأعلام الإسرائيلية التي يحملها المشاركون فيها.