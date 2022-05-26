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https://arabic.sputniknews.com/20220526/باشاغا-حكومتي-ستباشر-عملها-من-مقرها-الرئيسي-في-سرت-1062735351.html
باشاغا: حكومتي ستباشر عملها من مقرها الرئيسي في سرت
باشاغا: حكومتي ستباشر عملها من مقرها الرئيسي في سرت
قال رئيس الحكومة الليبية المكلف، فتحي باشاغا، إنه لا خطط لديه في الوقت الراهن للعمل من طرابلس. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T15:07+0000
2022-05-26T15:08+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وأضاف باشاغا، خلال مقابلة مع "أسوشيتدبرس"، مساء أمس الأربعاء، أن "حكومته ستباشر عملها من مقرها الرئيسي في مدينة سرت، على ساحل البحر المتوسط".وأشار باشاغا، إلى أنه دخل طرابلس في سيارة مدنية وأن مرافقيه كانوا عزلا، عندما قتل شاب في الاشتباكات، لافتا إلى أن الشاب يدعى أحمد الشباب، "وهو أحد أنصاره الذي كان يحميه من رجال الميليشيات".واتهم رئيس الحكومة في تصريحاته، "زعيم ميليشيا طرابلس عبد الغني الككلي بالمشاركة في الهجوم عليه بعد دخوله طرابلس، الذي يواجه اتهامات من منظمات حقوقية بارتكاب جرائم حرب".وأوضح باشاغا أنه "لا يمكن تحميلي المسؤولية، لأنه لم يحصل على ما يكفي من التمويل أو الموظفين لتحسين الوضع".وقال: "نحن نلوم أنفسنا لدخولنا المدينة. قلت إنني لن أدخل العاصمة ما لم تكن الظروف مواتية بنسبة 100 في المئة".
https://arabic.sputniknews.com/20220520/باشاغا-يرحب-بالتقارب-بين-مجلسي-النواب-والدولة-بشأن-الاستحقاق-الدستوري-1062488093.html
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أخبار ليبيا اليوم

باشاغا: حكومتي ستباشر عملها من مقرها الرئيسي في سرت

15:07 GMT 26.05.2022 (تم التحديث: 15:08 GMT 26.05.2022)
© Photoالاجتماع الثاني لحكومة باشاغا في مدينة درنة شرق ليبيا
الاجتماع الثاني لحكومة باشاغا في مدينة درنة شرق ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
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قال رئيس الحكومة الليبية المكلف، فتحي باشاغا، إنه لا خطط لديه في الوقت الراهن للعمل من طرابلس.
وأضاف باشاغا، خلال مقابلة مع "أسوشيتدبرس"، مساء أمس الأربعاء، أن "حكومته ستباشر عملها من مقرها الرئيسي في مدينة سرت، على ساحل البحر المتوسط".
وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
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20 مايو, 19:36 GMT
وأشار باشاغا، إلى أنه دخل طرابلس في سيارة مدنية وأن مرافقيه كانوا عزلا، عندما قتل شاب في الاشتباكات، لافتا إلى أن الشاب يدعى أحمد الشباب، "وهو أحد أنصاره الذي كان يحميه من رجال الميليشيات".
واتهم رئيس الحكومة في تصريحاته، "زعيم ميليشيا طرابلس عبد الغني الككلي بالمشاركة في الهجوم عليه بعد دخوله طرابلس، الذي يواجه اتهامات من منظمات حقوقية بارتكاب جرائم حرب".
وأوضح باشاغا أنه "لا يمكن تحميلي المسؤولية، لأنه لم يحصل على ما يكفي من التمويل أو الموظفين لتحسين الوضع".
وقال: "نحن نلوم أنفسنا لدخولنا المدينة. قلت إنني لن أدخل العاصمة ما لم تكن الظروف مواتية بنسبة 100 في المئة".
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