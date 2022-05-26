https://arabic.sputniknews.com/20220526/باشاغا-يؤكد-أنه-لا-يخطط-لاستلام-السلطة-في-طرابلس-ويختار-سرت-مقرا-لحكومته-1062746695.html

باشاغا يؤكد أنه لا يخطط لاستلام السلطة في طرابلس ويختار سرت مقرا لحكومته

باشاغا يؤكد أنه لا يخطط لاستلام السلطة في طرابلس ويختار سرت مقرا لحكومته

قال رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، إنه ليس لديه أي خطط فورية لاستلام السلطة في العاصمة طرابلس، بعد الاشتباكات التي وقعت إثر دخوله... 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T20:17+0000

2022-05-26T20:17+0000

2022-05-26T20:17+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وذكر باشاغا في مقابلة أجراها الأربعاء مع وكالة "أسوشيتد برس" ونشرت اليوم الخميس، أن حكومته ستعمل من مقرها في مدينة سرت الواقعة على ساحل البحر المتوسط ​​في منتصف الطريق بين شرق البلاد وغربها.وتعليقا على أحداث الأسبوع الماضي، قال باشاغا إنه دخل طرابلس في سيارة مدنية وإن المرافقين له كانوا غير مسلحين. وقُتل شاب خلال الحادث وصفه باشاغا بالداعم الذي كان يدافع عنه من رجال المليشيات.وأضاف: "لا نلوم أنفسنا لدخولنا المدينة، لقد قلت إنني لن أدخل العاصمة ما لم تكن الظروف مواتية بنسبة 100%''. يُنظر إلى القتال في طرابلس الأسبوع الماضي باعتباره الأخطر منذ عام 2020.تعاني ليبيا الغنية بالنفط من صراع منذ أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بالزعيم معمر القذافي وأدت إلى مقتله في عام 2011.وهي الآن منقسمة بين إداراتين متنافستين في الشرق والغرب، تدعم كل منها ميليشيات مختلفة وحكومات أجنبية، ويخشى مراقبون أن يؤدي تشكيل حكومة باشاغا في سرت إلى مزيد من تعزيز الانقسام السياسي.عين باشاغا، وهو وزير داخلية سابق وطيار في القوات الجوية، رئيسا للوزراء من قبل البرلمان الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له في فبراير/ شباط.لكن خصمه، رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، الذي يتخذ من طرابلس في غرب البلاد مقرا لحكومته، رفض التنحي، وأصر على أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

https://arabic.sputniknews.com/20220517/الكل-خاسر-خبراء-ليبيون-يتحدثون-عن-تداعيات-دخول-باشاغا-إلى-طرابلس-والاشتباكات-المسلحة-1062360739.html

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