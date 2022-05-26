https://arabic.sputniknews.com/20220526/بوتين-السرقة-من-الآخرين-لم-تفض-أبدا-للخير-1062725095.html
بوتين: السرقة من الآخرين لم تفض أبدا للخير
بوتين: السرقة من الآخرين لم تفض أبدا للخير
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الأوراسي، عبر تقنية الفيديو، أثناء تعليقه على تجميد الدول الغربية للأصول الروسية، إن "سرقة... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T11:51+0000
2022-05-26T11:51+0000
2022-05-26T11:51+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
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وأضاف بوتين: "إن انتهاك القواعد والمعايير في مجال التمويل الدولي والتجارة لا يؤدي إلى أي شيء جيد، وبصريح العبارة، لن يؤدي إلا إلى مشاكل لمن يفعلون ذلك".وأكد بوتين أن المزيد من دول العالم تريد وستنتهج سياسة اقتصادية مستقلة.وقال الرئيس الروسي، في 26 أيار/مايو، إن "الأمر لا يتعلق بروسيا أو الصين فحسب، فهناك المزيد والمزيد من الدول في العالم التي تريد اتباع سياسة مستقلة".وأضاف بوتين: "لا يستطيع أي شرطي عالمي منع ذلك، فخرق القواعد لا يجدي نفعا، وسرقة أصول الآخرين لم تنفع أحداً".وبشأن العقوبات الغربية، أشار بوتين إلى أنها تؤدي إلى عدد من الصعوبات بالنسبة لروسيا، لكنها في الوقت نفسه تجعلها أقوى من بعض النواحي.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/بوتين-روسيا-تظل-المصدر-الأول-للقمح-في-العالم-1062723339.html
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فلاديمير بوتين, روسيا
بوتين: السرقة من الآخرين لم تفض أبدا للخير
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الأوراسي، عبر تقنية الفيديو، أثناء تعليقه على تجميد الدول الغربية للأصول الروسية، إن "سرقة ممتلكات الآخرين لا يحمد عقباها أبدًا، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يرتكبون ذلك العمل غير اللائق".
وأضاف بوتين: "إن انتهاك القواعد والمعايير في مجال التمويل الدولي والتجارة لا يؤدي إلى أي شيء جيد، وبصريح العبارة، لن يؤدي إلا إلى مشاكل لمن يفعلون ذلك".
وأكد بوتين أن المزيد من دول العالم تريد وستنتهج سياسة اقتصادية مستقلة.
وقال الرئيس الروسي، في 26 أيار/مايو، إن "الأمر لا يتعلق بروسيا أو الصين فحسب، فهناك المزيد والمزيد من الدول في العالم التي تريد اتباع سياسة مستقلة".
وأضاف بوتين:
"لا يستطيع أي شرطي عالمي منع ذلك، فخرق القواعد لا يجدي نفعا، وسرقة أصول الآخرين لم تنفع أحداً".
وبشأن العقوبات الغربية، أشار بوتين إلى أنها تؤدي إلى عدد من الصعوبات بالنسبة لروسيا، لكنها في الوقت نفسه تجعلها أقوى من بعض النواحي.