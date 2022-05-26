https://arabic.sputniknews.com/20220526/تحمل-فولوديا-كل-شيء-سيكون-على-ما-يرام-جنود-روس-يسعفون-جنديا-أوكرانيا-فيديو----1062730641.html
"تحمل فولوديا.. كل شيء سيكون على ما يرام"... جنود روس يسعفون جنديا أوكرانيا... فيديو
"تحمل فولوديا.. كل شيء سيكون على ما يرام"... جنود روس يسعفون جنديا أوكرانيا... فيديو
تزايد عدد الأسرى من الجنود الأوكرانيين في عدة اتجاهات في وقت واحد، وخاصة في صفوف أولئك الذين حاولوا الدفاع في مدينة كراسني ليمان، التي أصبح معظمها بالفعل تحت... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T13:40+0000
2022-05-26T13:40+0000
2022-05-26T13:40+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الجيش الروسي
جريح
القوات الأوكرانية
خدمة طبية
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وأظهر مقطع فيديو لقطات تجذب اهتماما خاصا، والحديث يدور عن جندي أوكراني جريح تخلى عنه زملاؤه، ممن يسمون بـ "الإخوة"، وتركوه في الواقع يموت. يشار إلى أن الجنود الروس أنقذوا حياة جندي جريح من التشكيل المسلح الأوكراني.لهذا، كان لا بد من حمل الجريح لمسافة 2 كم، وعند وصوله إلى نقطة العلاج الخاصة بالقوات الروسية، قال الأطباء إنه لو مر المزيد من الوقت، لكان الأوان قد فات.قال الجندي الروسي للجريح:ما اسمك؟الجندي الأوكراني:فولوديا.الجندي الروسي:تحمل، فولوديا! كل شي سيكون على ما يرام.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجيش الروسي, جريح, القوات الأوكرانية, خدمة طبية
"تحمل فولوديا.. كل شيء سيكون على ما يرام"... جنود روس يسعفون جنديا أوكرانيا... فيديو
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تزايد عدد الأسرى من الجنود الأوكرانيين في عدة اتجاهات في وقت واحد، وخاصة في صفوف أولئك الذين حاولوا الدفاع في مدينة كراسني ليمان، التي أصبح معظمها بالفعل تحت سيطرة القوات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأظهر مقطع فيديو لقطات تجذب اهتماما خاصا، والحديث يدور عن جندي أوكراني جريح تخلى عنه زملاؤه، ممن يسمون بـ "الإخوة"، وتركوه في الواقع يموت. يشار إلى أن الجنود الروس أنقذوا حياة جندي جريح من التشكيل المسلح الأوكراني.
عثر الجنود الروس على جندي جريح من وحدة العدو بعد المعركة، والذي كان بحاجة إلى عناية طبية عاجلة ونتيجة لذلك، تقرر تسليمه إلى الصفوف الأخيرة.
لهذا، كان لا بد من حمل الجريح لمسافة 2 كم، وعند وصوله إلى نقطة العلاج الخاصة بالقوات الروسية، قال الأطباء إنه لو مر المزيد من الوقت، لكان الأوان قد فات.
قال الجندي الروسي للجريح:
تحمل، فولوديا! كل شي سيكون على ما يرام.