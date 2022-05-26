عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220526/تظاهرة-للقطاع-الطبي-والاستشفائي-أمام-مصرف-لبنان-ندق-ناقوس-الخطر-1062727989.html
تظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان "ندق ناقوس الخطر"
تظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان "ندق ناقوس الخطر"
نفذ عدد من الأطباء تظاهرة أمام مصرف لبنان في بيروت، اليوم 26 أيار/ مايو، اعتراضا على سياسات مصرف لبنان والمصارف تجاه المودعين والأطباء والقطاع الصحي... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T12:44+0000
2022-05-26T12:47+0000
لبنان
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1062723111_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_ec3d5a0bc3de345b79d49c54faf10d8e.jpg
ورفع المشاركون لافتات تطالب بأموال المودعين وتدق ناقوس الخطر عن نقص في المستلزمات الطبية والأجور الزهيدة للأطباء والعاملين في القطاع الصحي مع تدهور العملة اللبنانية.قال نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ "سبوتنيك" إن "الأموال في المصارف محجوزة في حين أن المستشفيات تريد أن تدفع ثمن المستلزمات الطبية وغيرها نقدا، بالإضافة إلى المازوت وأجور الموظفين دون وجود مقبوضات نقدية تكفي لتسديد جميع المتوجبات"، وأضاف "هذه الوقفة ضد السياسة التي يتبعها مصرف لبنان مع المصارف بحجز أموال المستشفيات وعدم تأمين السيولة النقدية اللازمة للتشغيل".وشاركت حركة مواطنين ومواطنات إلى جانب صرخة المودعين وأولياء الطلاب في الخارج في التظاهرة، رافعين لافتات كتب عليها "زعيم الطائفة وصاحب البنك تآمروا على ودائعكم وصناديقكم تحركوا".وقال عمر صبرا إن "مشاركتهم هي من ضمن حملة وين صندوقك، التي أطلقت في تموز/ آب 2021 وهدفها حشد الفئات المختلفة المتضررة من السياسات المصرفية التي اوصلت الى خسارة قيمة صناديق النقابات، وهذه السياسات هي ذاتها التي خسّرت الأفراد ودائعهم وشبكات أمانهم".وتابع " تجميع هذه الفئات وفرض خيارات تحمي المجتمع على حساب الذين استفادوا من خيارات المرحلة السابقة، كالتغطية الصحية الشاملة على حساب أصحاب بعض المصارف الذين راكموا أرباح خيالية، هذه الخيارات تفرض فقط من خارج مجلس النواب عبر تكتل فئات مختلفة من المجتمع".يذكر القطاع الطبي والاستشفائي كان قد أعلن اضرابًا عن العمل يستمر ليومين 26 و27 مايو/أيار، باستثناء الحالات الطارئة.
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1062723111_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_0a96b38199797f0626b4ad5c83453e01.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, العالم العربي, تقارير سبوتنيك

تظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان "ندق ناقوس الخطر"

12:44 GMT 26.05.2022 (تم التحديث: 12:47 GMT 26.05.2022)
© Sputnik . Abdul Kader Albayتظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان "ندق ناقوس الخطر"
تظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان ندق ناقوس الخطر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبرTelegram
نفذ عدد من الأطباء تظاهرة أمام مصرف لبنان في بيروت، اليوم 26 أيار/ مايو، اعتراضا على سياسات مصرف لبنان والمصارف تجاه المودعين والأطباء والقطاع الصحي والمستشفيات.
ورفع المشاركون لافتات تطالب بأموال المودعين وتدق ناقوس الخطر عن نقص في المستلزمات الطبية والأجور الزهيدة للأطباء والعاملين في القطاع الصحي مع تدهور العملة اللبنانية.
© Sputnik . Abdul Kader Albayتظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان "ندق ناقوس الخطر"
تظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان ندق ناقوس الخطر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
تظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان "ندق ناقوس الخطر"
© Sputnik . Abdul Kader Albay
قال نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ "سبوتنيك" إن "الأموال في المصارف محجوزة في حين أن المستشفيات تريد أن تدفع ثمن المستلزمات الطبية وغيرها نقدا، بالإضافة إلى المازوت وأجور الموظفين دون وجود مقبوضات نقدية تكفي لتسديد جميع المتوجبات"، وأضاف "هذه الوقفة ضد السياسة التي يتبعها مصرف لبنان مع المصارف بحجز أموال المستشفيات وعدم تأمين السيولة النقدية اللازمة للتشغيل".
© Sputnik . Abdul Kader Albayتظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان "ندق ناقوس الخطر"
تظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان ندق ناقوس الخطر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
تظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان "ندق ناقوس الخطر"
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وشاركت حركة مواطنين ومواطنات إلى جانب صرخة المودعين وأولياء الطلاب في الخارج في التظاهرة، رافعين لافتات كتب عليها "زعيم الطائفة وصاحب البنك تآمروا على ودائعكم وصناديقكم تحركوا".
© Sputnik . Abdul Kader Albayتظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان "ندق ناقوس الخطر"
تظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان ندق ناقوس الخطر - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان "ندق ناقوس الخطر"
© Sputnik . Abdul Kader Albayتظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان "ندق ناقوس الخطر"
تظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان ندق ناقوس الخطر - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان "ندق ناقوس الخطر"
© Sputnik . Abdul Kader Albayتظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان "ندق ناقوس الخطر"
تظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان ندق ناقوس الخطر - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان "ندق ناقوس الخطر"
© Sputnik . Abdul Kader Albayتظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان "ندق ناقوس الخطر"
تظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان ندق ناقوس الخطر - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان "ندق ناقوس الخطر"
© Sputnik . Abdul Kader Albayتظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان "ندق ناقوس الخطر"
تظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان ندق ناقوس الخطر - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان "ندق ناقوس الخطر"
© Sputnik . Abdul Kader Albayتظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان "ندق ناقوس الخطر"
تظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان ندق ناقوس الخطر - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان "ندق ناقوس الخطر"
1/6
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان "ندق ناقوس الخطر"
2/6
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان "ندق ناقوس الخطر"
3/6
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان "ندق ناقوس الخطر"
4/6
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان "ندق ناقوس الخطر"
5/6
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان "ندق ناقوس الخطر"
6/6
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تظاهرة للقطاع الطبي والاستشفائي أمام مصرف لبنان "ندق ناقوس الخطر"
وقال عمر صبرا إن "مشاركتهم هي من ضمن حملة وين صندوقك، التي أطلقت في تموز/ آب 2021 وهدفها حشد الفئات المختلفة المتضررة من السياسات المصرفية التي اوصلت الى خسارة قيمة صناديق النقابات، وهذه السياسات هي ذاتها التي خسّرت الأفراد ودائعهم وشبكات أمانهم".
وتابع " تجميع هذه الفئات وفرض خيارات تحمي المجتمع على حساب الذين استفادوا من خيارات المرحلة السابقة، كالتغطية الصحية الشاملة على حساب أصحاب بعض المصارف الذين راكموا أرباح خيالية، هذه الخيارات تفرض فقط من خارج مجلس النواب عبر تكتل فئات مختلفة من المجتمع".
يذكر القطاع الطبي والاستشفائي كان قد أعلن اضرابًا عن العمل يستمر ليومين 26 و27 مايو/أيار، باستثناء الحالات الطارئة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала