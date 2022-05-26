https://arabic.sputniknews.com/20220526/خبراء-ندرة-المياه-تؤثر-على-وضع-الاقتصاد-في-المغرب-وقطاع-الزراعة-يواجه-صعوبة-كبيرة-1062741047.html

خبراء: ندرة المياه تؤثر على وضع الاقتصاد في المغرب... وقطاع الزراعة يواجه صعوبة كبيرة

خبراء: ندرة المياه تؤثر على وضع الاقتصاد في المغرب... وقطاع الزراعة يواجه صعوبة كبيرة

يواجه المغرب العديد من المخاطر الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي الذي يمثل 14 % من الناتج الإجمالي الداخلي، إثر ندرة المياه. 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T17:04+0000

2022-05-26T17:04+0000

2022-05-26T17:04+0000

أخبار المغرب اليوم

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وحسب آخر تصريحات رسمية منذ يومين أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن العجز المسجل في الواردات المائية انتقل إلى 45 % بفضل التساقطات المطرية الأخيرة بعدما بلغ 84% مقارنة بسنة عادية.وحسب الخبراء فإن تأثيرات ندرة المياه تؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية في المغرب، الأمر الذي ينذر بسنوات صعبة، ويتطلب معه المزيد من الإجراءات.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن آخر تصريح رسمي للوزير المكلف بالمياه واللوجيستيك أمام البرلمان، أكد أن المخزون المائي بالسدود حتى 11 أبريل 2022 لا يتجاوز 5,52 مليار متر مكعب، ما يعادل 34,2% كنسبة ملء مقابل 50,82% خلال السنة الماضية.وضع مقلقالوضع الحالي المقلق يرجع بالدرجة الأولى إلى ضعف الموارد المائية في المغرب والتي لا تتجاوز 22 مليار متر مكعب في السنة. وهو ما يمثل أقل من 650 متر مكعب للفرد مقابل 2500 متر مكعب سنة 1960، ومن المتوقع أن تنخفض عن 500 متر مكعب بحلول 2030.وتمثل الموارد المائية السطحية بمجموع التراب الوطني في المغرب خلال العام متوسط 18 مليار متر مكعب، حيث تتراوح حسب السنوات من 5 إلى 50 مليار متر مكعب.رغم تساقط الأمطار مؤخرا فإن المخزون المائي بالسدود انتقل من 5,3 مليار مكعب في حدود 2 مارس/ آذار 2022 إلى 5,52 مليار مليار مكعب في 11 إبريل الأخير.تخصيصات حكوميةوخصصت الحكومة المغربية ميزانية تقدر بـ10 مليار درهم لتمويل برنامج استثنائي للتخفيف من آثار تأخر تساقط الأمطار وندرة المياه.ويتمثل كذلك في إيقاف سقي المساحات الخضراء بواسطة ماء الشرب، وأيضا معالجة المياه العادمة، وتخصيص ميزانية تقدر بـ1153 مليون درهم من أجل تمويل برنامج استعجال تكميلي، إضافة إلى تنزيل برنامج الغيث، وذلك باستعمال تقنية تلقيح السحب، وأيضا تكثيف حملات توعية واسعة النطاق القرار التعامل العقلاني مع الموارد المائية.مشروعات لم تر النوررغم التدابير المتخذة فإن تأثير ندرة المياه يلقي بظلاله على الاقتصاد الوطني المغربي، الذي يعاني من تبعات الأزمة الصحية والأزمات الاقتصادية والمالية المصاحبة للوضع الذي يسود العالم.يشير الخبير إلى أنه من المتوقع أن يشهد القطاع الزراعي تقلبات غير مرضية، في غياب تحكم حقيقي في الموارد المائية، ما يدفع المغرب نحو تسريع وتيرة عمليات تحلية البحر.تغيرات مناخية حادةفيما قال خبير التنمية المستدامة المغربي محمد بن عبو، إن المغرب يتعرض لموجات تغير مناخ حادة، وأصبح يعاني ندرة المياه وضعف حقينة السدود بها.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن أكثرمن 98 % من هذه المناطق مغطاة بقنوات تزويد الماء، و40 % من ساكنة العالم القروي تتوفر على الربط المنزلي بالماء و100 % بالنسبة للحضر.وأشار إلى أنه كان من المفترض إنجاز محطة لتحلية المياه في السعيدية عند متم 2018 من أجل ضمان التزود بالماء لساكنة￼￼ مناطق الناظور والدريوش والسعيدية، إلا أن هذه المشاريع لم تر النور حتى الآن.ولفت إلى أن حوض ملوية استفاد من برنامج حكومي بكلفة مليار و300 مليون درهم، في أفق تعبئة كل الإمكانات المائية الموجودة من خلال إنشاء قنوات الضخ و استثمارها واستغلالها لتزويد المناطق المتضررة. بالإضافة إلى مشروع تحلية مياه البحر بمدينة الناظور، كما يتم العمل على بناء 11 سدا على مستوى الحوض المائي لملوية.وبحسب الخبير فإن نحو 700 ألف هكتار جرى تحويلها إلى اعتماد تقنية الري بالتنقيط، في ظل المساعي للوصول إلى مليون هكتار بحلول عام 2026.

https://arabic.sputniknews.com/20210323/المغرب-يبني-أكبر-محطة-تحلية-مياه-في-العالم-1048441726.html

https://arabic.sputniknews.com/20180608/المغرب-نقص-المياه-شبح-العطش-1032955161.html

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