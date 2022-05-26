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دريد لحام يثير جدلا واسعا في السعودية والإمارات بعد تصريحه عن "الذبح في اليمن"...فيديو
دريد لحام يثير جدلا واسعا في السعودية والإمارات بعد تصريحه عن "الذبح في اليمن"...فيديو
أثار الفنان السوري، دريد لحام، جدلا واسعا في السعودية والإمارات، بعد تصريحه عن "المذابح التي تحدث في اليمن". 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T07:25+0000
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وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من مقابلة دريد لحام مع قناة "الميادين"، قال فيها: "أمريكا ومن معها في المنطقة هم من اعتدى على اليمن، هذا الشعب الفقير المسكين إلي رافع راية فلسطين في كل مهرجاناته يذبح ليلا نهارا بالطائرات بالمدفعية بالصواريخ ولا يرف جفن لأي مسؤول، ليس لأي مسؤول، بل لبعض المسؤولين العرب حول هذا الموضوع".وأضاف: "بدأ احفادنا والله يسألوا السؤال إن جدو احنا أمة وحدة؟ أنا تجاوزا بقول طبعا اه جدو احنا أمة وحدة، بقول طيب ليش عم يذبحوا باليمن؟ ليش السعودية ومن معها عم تذبح باليمن هذا الذبح؟ ليش يا جدو؟ معناته إحنا مو أمة وحدة لأن الأخ ما ممكن يذبح أخوه".وتأتي تصريحات دريد لحام على غرار تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، الذي أدلى قبل توليه مهام منصبه تصريحات اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وهو ما فجّر غضبا خليجيا انتهى بمقاطعة لبنان دبلوماسيا واقتصاديا، وهو ما زاد الضغط على بلد تعتصره الأزمات.وأكد قرداحي أنه لم يقصد في كلامه عن حرب اليمن الإساءة لأحد، لافتا إلى أن "حرب اليمن لن تستمر إلى الأبد وسيأتي يوم يجلس فيه المتحاربون على الطاولة للتحاور".واستقال من منصبه كوزير للإعلام، في شهر ديسمبر/ كانون الماضي، بعدما تزايدت مطالباته بالاستقالة من قبل وزراء في الحكومة بحسب تصريحاته، إذ وجد أن استمراره نوع من العبث ولذلك قرر التخلي عن منصبه لمصلحة لبنان.
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أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم

دريد لحام يثير جدلا واسعا في السعودية والإمارات بعد تصريحه عن "الذبح في اليمن"...فيديو

07:25 GMT 26.05.2022
© AFP 2022 / LOUAI BESHARAالفنان السوري، دريد لحام
الفنان السوري، دريد لحام - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© AFP 2022 / LOUAI BESHARA
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أثار الفنان السوري، دريد لحام، جدلا واسعا في السعودية والإمارات، بعد تصريحه عن "المذابح التي تحدث في اليمن".
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من مقابلة دريد لحام مع قناة "الميادين"، قال فيها: "أمريكا ومن معها في المنطقة هم من اعتدى على اليمن، هذا الشعب الفقير المسكين إلي رافع راية فلسطين في كل مهرجاناته يذبح ليلا نهارا بالطائرات بالمدفعية بالصواريخ ولا يرف جفن لأي مسؤول، ليس لأي مسؤول، بل لبعض المسؤولين العرب حول هذا الموضوع".
وأضاف: "بدأ احفادنا والله يسألوا السؤال إن جدو احنا أمة وحدة؟ أنا تجاوزا بقول طبعا اه جدو احنا أمة وحدة، بقول طيب ليش عم يذبحوا باليمن؟ ليش السعودية ومن معها عم تذبح باليمن هذا الذبح؟ ليش يا جدو؟ معناته إحنا مو أمة وحدة لأن الأخ ما ممكن يذبح أخوه".
وتأتي تصريحات دريد لحام على غرار تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، الذي أدلى قبل توليه مهام منصبه تصريحات اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وهو ما فجّر غضبا خليجيا انتهى بمقاطعة لبنان دبلوماسيا واقتصاديا، وهو ما زاد الضغط على بلد تعتصره الأزمات.
وأكد قرداحي أنه لم يقصد في كلامه عن حرب اليمن الإساءة لأحد، لافتا إلى أن "حرب اليمن لن تستمر إلى الأبد وسيأتي يوم يجلس فيه المتحاربون على الطاولة للتحاور".
واستقال من منصبه كوزير للإعلام، في شهر ديسمبر/ كانون الماضي، بعدما تزايدت مطالباته بالاستقالة من قبل وزراء في الحكومة بحسب تصريحاته، إذ وجد أن استمراره نوع من العبث ولذلك قرر التخلي عن منصبه لمصلحة لبنان.
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