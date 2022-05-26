دريد لحام يثير جدلا واسعا في السعودية والإمارات بعد تصريحه عن "الذبح في اليمن"...فيديو
© AFP 2022 / LOUAI BESHARAالفنان السوري، دريد لحام
© AFP 2022 / LOUAI BESHARA
أثار الفنان السوري، دريد لحام، جدلا واسعا في السعودية والإمارات، بعد تصريحه عن "المذابح التي تحدث في اليمن".
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من مقابلة دريد لحام مع قناة "الميادين"، قال فيها: "أمريكا ومن معها في المنطقة هم من اعتدى على اليمن، هذا الشعب الفقير المسكين إلي رافع راية فلسطين في كل مهرجاناته يذبح ليلا نهارا بالطائرات بالمدفعية بالصواريخ ولا يرف جفن لأي مسؤول، ليس لأي مسؤول، بل لبعض المسؤولين العرب حول هذا الموضوع".
الخسيس يبقى خسيس ، دريد لحام ذنب محور المقاولة لن يتكلم عن ما تفعله إيران في اليمن ولا ما تفعلة في العراق وسوريا ولبنان ؛ لأن— فهد ديباجي (@fahddeepaji1) May 25, 2022
الكلب يبقى مطيع لشلة الكلاب ومن يعيش معهم.
المنافق يحاول يمرر المظلومية الإيرانية من خلال اليمن ويتجاهل بلده المدمر بسبب إيران.
فعلاً شر البلية مايضحك .. pic.twitter.com/66ys3KbMqI
وأضاف: "بدأ احفادنا والله يسألوا السؤال إن جدو احنا أمة وحدة؟ أنا تجاوزا بقول طبعا اه جدو احنا أمة وحدة، بقول طيب ليش عم يذبحوا باليمن؟ ليش السعودية ومن معها عم تذبح باليمن هذا الذبح؟ ليش يا جدو؟ معناته إحنا مو أمة وحدة لأن الأخ ما ممكن يذبح أخوه".
دريد لحام *غوار الفرس *— منشق عن حزب الله (@N0_hizbollah) May 25, 2022
من اتباع مرجعية السفيه #خامنئي
مؤيد لمحور #المقاومة الإجرامية الذي يقتل العرب
يدعم جرائم #حزب_الله ضد العرب
يبكي على قتلى الميليشيات الإيرانية
و يقدس خامنئي و قال عنه
في روحك القداسة، في عينيك الأمل، في يديك العمل، وفي كلامك أمر يُلبى . pic.twitter.com/CM1mDdPEjQ
#دريد_لحام موقف قوي عن الحرب على اليمن ماذا قال عن أميركا والسعودية وماذا قال الشعب اليمني#بإيجازpic.twitter.com/zALTfu7ceL— ramia al ibrahim - راميا الابراهيم (@ramiaalibrahim) May 23, 2022
وتأتي تصريحات دريد لحام على غرار تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، الذي أدلى قبل توليه مهام منصبه تصريحات اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وهو ما فجّر غضبا خليجيا انتهى بمقاطعة لبنان دبلوماسيا واقتصاديا، وهو ما زاد الضغط على بلد تعتصره الأزمات.
وأكد قرداحي أنه لم يقصد في كلامه عن حرب اليمن الإساءة لأحد، لافتا إلى أن "حرب اليمن لن تستمر إلى الأبد وسيأتي يوم يجلس فيه المتحاربون على الطاولة للتحاور".
واستقال من منصبه كوزير للإعلام، في شهر ديسمبر/ كانون الماضي، بعدما تزايدت مطالباته بالاستقالة من قبل وزراء في الحكومة بحسب تصريحاته، إذ وجد أن استمراره نوع من العبث ولذلك قرر التخلي عن منصبه لمصلحة لبنان.