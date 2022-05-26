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رئيس السنغال يعلن وفاة 11 رضيعا إثر حريق في مستشفى لحديثي الولادة
رئيس السنغال يعلن وفاة 11 رضيعا إثر حريق في مستشفى لحديثي الولادة
أعلن رئيس السنغال، ماكي سال، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، عن وفاة 11 رضيعا إثر حريق في جناح الأطفال حديثي الولادة في أحد المستشفيات في مدينة تيواون التي... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T08:29+0000
2022-05-26T08:31+0000
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موسكو- سبوتنيك. وكتب ماكي سال، في تغريدة على "تويتر": "لقد علمت للتو بألم وصدمة وفاة 11 رضيعا في حريق في جناح الأطفال حديثي الولادة في مستشفى مام عبد العزيز سي دباغ في مدينة تيواون".كما أعرب الرئيس عن خالص تعازيه وتعاطفه مع أمهات وعائلات الضحايا.وقال وزير الصحة عبد الله ضيوف سار، لقناة "تي.إف.إم" التلفزيونية الخاصة:ويواجه النظام الصحي في السنغال انتقادا وغضبا شعبيا، وخاصة بعد وفاة امرأة في شهرها التاسع من الحمل، في 1 نيسان/ أبريل الماضي، في مستشفى حكومي في مدينة لوغا، شمال البلاد، بعد انتظارها عملية قيصرية بألم شديد لمدة عشرين ساعة.
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أخبار العالم الآن, السنغال, العالم

رئيس السنغال يعلن وفاة 11 رضيعا إثر حريق في مستشفى لحديثي الولادة

08:29 GMT 26.05.2022 (تم التحديث: 08:31 GMT 26.05.2022)
© AFP 2022 / Patrik Stollarzقمة "مجموعة العشرين" - رئيس السنغال ماكي سال في هامبورغ، ألمانيا 6 يوليو/ تموز 2017
قمة مجموعة العشرين - رئيس السنغال ماكي سال في هامبورغ، ألمانيا 6 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© AFP 2022 / Patrik Stollarz
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أعلن رئيس السنغال، ماكي سال، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، عن وفاة 11 رضيعا إثر حريق في جناح الأطفال حديثي الولادة في أحد المستشفيات في مدينة تيواون التي تبعد نحو 120 كيلومترا شرق العاصمة دكار.
موسكو- سبوتنيك. وكتب ماكي سال، في تغريدة على "تويتر": "لقد علمت للتو بألم وصدمة وفاة 11 رضيعا في حريق في جناح الأطفال حديثي الولادة في مستشفى مام عبد العزيز سي دباغ في مدينة تيواون".
كما أعرب الرئيس عن خالص تعازيه وتعاطفه مع أمهات وعائلات الضحايا.
وقال وزير الصحة عبد الله ضيوف سار، لقناة "تي.إف.إم" التلفزيونية الخاصة:
"وفقا للتحقيقات الأولية، تسبب ماس كهربائي في اندلاع الحريق".
ويواجه النظام الصحي في السنغال انتقادا وغضبا شعبيا، وخاصة بعد وفاة امرأة في شهرها التاسع من الحمل، في 1 نيسان/ أبريل الماضي، في مستشفى حكومي في مدينة لوغا، شمال البلاد، بعد انتظارها عملية قيصرية بألم شديد لمدة عشرين ساعة.
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Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:31 GMT
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