https://arabic.sputniknews.com/20220526/زعيم-جمهورية-بريدنيستروفيا-يقيل-رئيس-الوزراء-والحكومة-1062738508.html
زعيم جمهورية بريدنيستروفيه يقيل رئيس الوزراء والحكومة
زعيم جمهورية بريدنيستروفيه يقيل رئيس الوزراء والحكومة
وقع زعيم جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية (المعلنة من طرف واحد) ، فاديم كراسنوسيلسكي ، مرسومًا بشأن استقالة رئيس الوزراء ألكسندر مارتينوف والحكومة بأكملها. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T16:08+0000
2022-05-26T16:08+0000
2022-05-26T16:16+0000
العالم
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وفقا لمرسوم فاديم كراسنوسيلسكي: "تمت إقالة رئيس حكومة جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية، ألكسندر فلاديميروفيتش مارتينوف من منصبه، كما أقيلت حكومة الجمهورية بأكملها".تنص الوثيقة أيضًا على أن واجبات رئيس الوزراء يتم إسنادها لنائب رئيس الوزراء ستانيسلاف كاساب.بموجب مرسوم آخر صادر عن كراسنوسيلسكي ، تمت دعوة برلمان بريدنيستروفيه للنظر في ترشيح ألكسندر روزنبرغ لمنصب رئيس الحكومة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
زعيم جمهورية بريدنيستروفيه يقيل رئيس الوزراء والحكومة
16:08 GMT 26.05.2022 (تم التحديث: 16:16 GMT 26.05.2022) تابعنا عبر
وقع زعيم جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية (المعلنة من طرف واحد) ، فاديم كراسنوسيلسكي ، مرسومًا بشأن استقالة رئيس الوزراء ألكسندر مارتينوف والحكومة بأكملها.
وفقا لمرسوم فاديم كراسنوسيلسكي: "تمت إقالة رئيس حكومة جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية، ألكسندر فلاديميروفيتش مارتينوف من منصبه، كما أقيلت حكومة الجمهورية بأكملها".
تنص الوثيقة أيضًا على أن واجبات رئيس الوزراء يتم إسنادها لنائب رئيس الوزراء ستانيسلاف كاساب.
بموجب مرسوم آخر صادر عن كراسنوسيلسكي ، تمت دعوة برلمان بريدنيستروفيه للنظر في ترشيح ألكسندر روزنبرغ لمنصب رئيس الحكومة.