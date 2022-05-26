https://arabic.sputniknews.com/20220526/سفير-لوغانسك-يعلن-عدد-الأسرى-الأوكرانيين-1062718667.html
سفير لوغانسك يعلن عدد الأسرى الأوكرانيين
سفير لوغانسك يعلن عدد الأسرى الأوكرانيين
أعلن سفير جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا عن استسلام عدد كبير من عناصر القوات الأوكرانية الجاري طردها من أراضي جمهورية لوغانسك وجمهورية دونيتسك. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T09:25+0000
2022-05-26T09:25+0000
2022-05-26T09:30+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وقال السفير روديون ميروشنيك في حديث متلفز اليوم، 26 مايو/أيار، إن نحو ثمانية آلاف من العسكريين الأوكرانيين وقعوا في أسر محرري دونباس.وتقوم قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين بتحرير منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا من سيطرة نظام كييف بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية. وكانت روسيا اعترفت باستقلال الجمهوريتين الشعبيتين عن السلطة الأوكرانية قبل أن بدأت عمليتها الخاصة لحماية السكان في جنوب شرق أوكرانيا من جرائم الإبادة التي يرتكبها نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.وتقع جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك في أراضي مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك الأوكرانيتين سابقا.وأضاف سفير جمهورية لوغانسك أن عدد الأسرى والقتلى في صفوف القوات الأوكرانية سيواصل نموه.وعلى سبيل المثال شهدت مدينة ماريوبول في جنوب جمهورية دونيتسك قبل أيام استسلام 2439 من عناصر القوات الأوكرانية.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
سفير لوغانسك يعلن عدد الأسرى الأوكرانيين
09:25 GMT 26.05.2022 (تم التحديث: 09:30 GMT 26.05.2022) تابعنا عبر
أعلن سفير جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا عن استسلام عدد كبير من عناصر القوات الأوكرانية الجاري طردها من أراضي جمهورية لوغانسك وجمهورية دونيتسك.
وقال
السفير روديون ميروشنيك في حديث متلفز اليوم، 26 مايو/أيار، إن نحو ثمانية آلاف من العسكريين الأوكرانيين وقعوا في أسر محرري دونباس.
وتقوم قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين بتحرير منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا من سيطرة نظام كييف بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية. وكانت روسيا اعترفت باستقلال الجمهوريتين الشعبيتين عن السلطة الأوكرانية قبل أن بدأت عمليتها الخاصة لحماية السكان في جنوب شرق أوكرانيا من جرائم الإبادة التي يرتكبها نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.
وتقع جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك في أراضي مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك الأوكرانيتين سابقا.
وأضاف سفير جمهورية لوغانسك أن عدد الأسرى والقتلى في صفوف القوات الأوكرانية سيواصل نموه.
وعلى سبيل المثال شهدت مدينة ماريوبول في جنوب جمهورية دونيتسك قبل أيام استسلام 2439 من عناصر القوات الأوكرانية.