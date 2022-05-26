https://arabic.sputniknews.com/20220526/قوات-الأمن-السودانية-تطلق-الغاز-على-مسيرة-متجهة-إلى-القصر-الرئاسي-1062731044.html
قوات الأمن السودانية تطلق الغاز على مسيرة متجهة إلى القصر الرئاسي
قوات الأمن السودانية تطلق الغاز على مسيرة متجهة إلى القصر الرئاسي
أطلقت قوات الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع، اليوم الخميس، على مسيرة احتجاجية كانت تستعد للوصول إلى القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T13:41+0000
2022-05-26T13:41+0000
2022-05-26T13:41+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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وذكرت صحيفة "التغيير" السودانية أن إطلاق الغاز وقنابل الصوت على المسيرة وقع في تقاطع "باشدار" بمنطقة الديم جنوبي العاصمة الخرطوم.وكان المشاركون في المسيرة يستعدون للتوجه نحو القصر الرئاسي وسط الخرطوم، استجابة لدعوات أطلقتها تنسيقيات لجان المقاومة بالعاصمة السودانية.في سياق متصل، أصدرت لجنة أطباء السودان المركزية بيانا استنكرت فيه إطلاق قوات الأمن السودانية إطلاق قنابل الغاز أمام مستشفى "الجودة" مما أدى إلى وقوع حالات اختناق بين المرضى.وذكرت اللجنة في بيانها: "قامت القوات الانقلابية بإطلاق الغاز المسيل للدموع أمام مستشفى الجودة مباشرة مما أدى لاختناق المرضى الذين بينهم حالات حرجة وأمراض مزمنة كأمراض القلب والجهاز التنفسي، وأيضاً اختناق الطاقم الطبي والمرافقين".واختتم البيان مشدد على أن "القوات الانقلابية لا تراعي حرمات المستشفيات، وهي مجردة عن القيم الأخلاقية والإنسانية"، على حد تعبيره.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم
قوات الأمن السودانية تطلق الغاز على مسيرة متجهة إلى القصر الرئاسي
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أطلقت قوات الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع، اليوم الخميس، على مسيرة احتجاجية كانت تستعد للوصول إلى القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم.
وذكرت صحيفة "التغيير"
السودانية أن إطلاق الغاز وقنابل الصوت على المسيرة وقع في تقاطع "باشدار" بمنطقة الديم جنوبي العاصمة الخرطوم.
وكان المشاركون في المسيرة يستعدون للتوجه نحو القصر الرئاسي وسط الخرطوم، استجابة لدعوات أطلقتها تنسيقيات لجان المقاومة بالعاصمة السودانية.
في سياق متصل، أصدرت لجنة أطباء السودان المركزية بيانا استنكرت فيه إطلاق قوات الأمن السودانية إطلاق قنابل الغاز أمام مستشفى "الجودة" مما أدى إلى وقوع حالات اختناق بين المرضى.
وذكرت اللجنة في بيانها: "قامت القوات الانقلابية بإطلاق الغاز المسيل للدموع أمام مستشفى الجودة مباشرة مما أدى لاختناق المرضى الذين بينهم حالات حرجة وأمراض مزمنة كأمراض القلب والجهاز التنفسي، وأيضاً اختناق الطاقم الطبي والمرافقين".
واختتم البيان مشدد على أن "القوات الانقلابية لا تراعي حرمات المستشفيات، وهي مجردة عن القيم الأخلاقية والإنسانية"، على حد تعبيره.