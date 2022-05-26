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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220526/موسكو-توضح-ماذا-تنتظر-من-كييف-1062725304.html
موسكو توضح ماذا تنتظر من كييف
موسكو توضح ماذا تنتظر من كييف
أوضح المتحدث الرئاسي ماذا تنتظر القيادة الروسية من القيادة الأوكرانية. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T11:54+0000
2022-05-26T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
دميتري بيسكوف
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وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في 26 مايو/أيار، في رد له على سؤال بشأن تنازلات تنتظرها موسكو من كييف:وقد بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا لحماية الناس الذين يتعرضون لجريمة إبادة جماعية من قبل نظام كييف على مر ثمانية أعوام. ومن أجل ذلك يجب أن تتحول أوكرانيا إلى منطقة منزوعة السلاح وتخلو المؤسسة الحاكمة الأوكرانية من النازيين، ويُحال جميع المجرمين المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في منطقة دونباس إلى المحاكمة كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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روسيا, دميتري بيسكوف

موسكو توضح ماذا تنتظر من كييف

11:54 GMT 26.05.2022
© Sputnik . Сергей Гунеев / الذهاب إلى بنك الصوردميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية
دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© Sputnik . Сергей Гунеев
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أوضح المتحدث الرئاسي ماذا تنتظر القيادة الروسية من القيادة الأوكرانية.
وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في 26 مايو/أيار، في رد له على سؤال بشأن تنازلات تنتظرها موسكو من كييف:
تنتظر موسكو من كييف الاستجابة لمطالبها وإدراك الوضع القائم على أرض الواقع.
وقد بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا لحماية الناس الذين يتعرضون لجريمة إبادة جماعية من قبل نظام كييف على مر ثمانية أعوام. ومن أجل ذلك يجب أن تتحول أوكرانيا إلى منطقة منزوعة السلاح وتخلو المؤسسة الحاكمة الأوكرانية من النازيين، ويُحال جميع المجرمين المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في منطقة دونباس إلى المحاكمة كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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