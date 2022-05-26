https://arabic.sputniknews.com/20220526/مولدوفا-وضع-الرئيس-السابق-دودون-قيد-الإقامة-الجبرية-لمدة-30-يوما-1062734643.html
مولدوفا... وضع الرئيس السابق دودون قيد الإقامة الجبرية لمدة 30 يوما
مولدوفا... وضع الرئيس السابق دودون قيد الإقامة الجبرية لمدة 30 يوما
أقرت محكمة كيشيناو، بوضع الرئيس السابق لمولدوفا إيغور دودون، المتهم بالفساد والخيانة، قيد الإقامة الجبرية لمدة 30 يوما. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T14:56+0000
2022-05-26T14:56+0000
2022-05-26T14:56+0000
مولدوفا
الرئيس
مكافحة الفساد
تهم
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وجاء في بيان المحكمة "قررت محكمة كيشيناو تلبية طلب المدعين جزئيا، باستخدام إجراء وقائي في شكل إقامة جبرية لمدة 30 يوما ضد إيغور نيكولايفيتش دودون".هذا واحتجز موظفو مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد، يوم الثلاثاء، دودون لمدة 72 ساعة، حيث تشتبه السلطات في ضلوعه في ملفات فساد وإثراء غير قانوني، بالإضافة إلى تمويل الحزب من خلال منظمة إجرامية وخيانة للوطن. وأجريت عمليات تفتيش وتحقيقات في منزل الزعيم السابق للبلاد. يوم الأربعاء، تم توجيه تهم رسمية ضده، وأراد مكتب المدعي العام وضع دودون قيد الاعتقال الأولي لمدة 30 يوما.ودعا السياسي أنصار الحزب الاشتراكي إلى دعم الاحتجاجات، وأعرب عن ثقته في أن المعارضة "بموقف حازم وشجاع" ستضع وتقضي، إذا طالب المواطنون بذلك، النظام الذي يقضي على مولدوفا" في إشارة إلى حزب "العمل والتضامن" الحاكم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مولدوفا, الرئيس, مكافحة الفساد, تهم
مولدوفا... وضع الرئيس السابق دودون قيد الإقامة الجبرية لمدة 30 يوما
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أقرت محكمة كيشيناو، بوضع الرئيس السابق لمولدوفا إيغور دودون، المتهم بالفساد والخيانة، قيد الإقامة الجبرية لمدة 30 يوما.
وجاء في بيان المحكمة "قررت محكمة كيشيناو تلبية طلب المدعين جزئيا، باستخدام إجراء وقائي في شكل إقامة جبرية لمدة 30 يوما ضد إيغور نيكولايفيتش دودون".
هذا واحتجز موظفو مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد، يوم الثلاثاء، دودون لمدة 72 ساعة، حيث تشتبه السلطات في ضلوعه في ملفات فساد وإثراء غير قانوني، بالإضافة إلى تمويل الحزب من خلال منظمة إجرامية وخيانة للوطن. وأجريت عمليات تفتيش وتحقيقات في منزل الزعيم السابق للبلاد. يوم الأربعاء، تم توجيه تهم رسمية ضده، وأراد مكتب المدعي العام وضع دودون قيد الاعتقال الأولي لمدة 30 يوما.
قال دودون، عبر محاميه، بمواقع التواصل الاجتماعي، إن لديه أدلة على براءته واعتبر تصرفات أجهزة إنفاذ القانون واعتقاله "شأنًا سياسيا مخيطا بخيوط بيضاء".
ودعا السياسي أنصار الحزب الاشتراكي إلى دعم الاحتجاجات، وأعرب عن ثقته في أن المعارضة "بموقف حازم وشجاع" ستضع وتقضي، إذا طالب المواطنون بذلك، النظام الذي يقضي على مولدوفا" في إشارة إلى حزب "العمل والتضامن" الحاكم.