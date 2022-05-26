https://arabic.sputniknews.com/20220526/هشام-سليم-يكشف-حقيقة-إصابته-بـالسرطان-1062730256.html
هشام سليم يكشف حقيقة إصابته بـ"السرطان"
هشام سليم يكشف حقيقة إصابته بـ"السرطان"
كشف هشام سليم، الفنان المصري، اليوم الخميس، حقيقة إصابته بمرض "السرطان". 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T13:20+0000
2022-05-26T13:20+0000
2022-05-26T13:20+0000
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ونقل برنامج "ET بالعربي"، مساء اليوم الخميس، عن هشام سليم أنه يتواجد بمدينة العين السخنة، نافيا تدهور حالته الصحية، إلا أنه لم ينف أو يؤكد إصابته بشكل صريح بمرض السرطان.وقال هشام سليم في تصريحه للبرنامج: "أنا كويس وكله تمام الحمد لله، يبقى السرطان اللي بتقولو عليه أحسن من كوفيد اللي بضيع البني آدمين في 3 أيام.. وأنا بخير وقاعد بالسخنة".في وقت نقل الموقع الإلكتروني القاهرة 24، عن سليم نفسه، مساء اليوم "أنا بخير الحمد الله، ومعنديش سرطان، والخبر المتداول حول إصابتي غير صحيح، وأحب أقول للمواقع اللي بتنزل الأخبار دي ربنا يكرمهم".وكان نشطاء ورواد وسائل التواصل الاجتماعي قد تبادلوا خبرا يفيد بإصابة الفنان المصري، هشام سليم، بمرض السرطان، وتدهور حالته الصحية، وتوقفه عن العلاج، خاصة مع غيابه عن الأعمال الفنية خلال العامين الماضيين.ويشار إلى أن سليم، ابن الـ 66 عاما، هو ابن رئيس نادي الأهلي الراحل، صالح سليم، وبدأ مسيرته الفنية بأدوار رائعة ومؤثرة، مثل دوره في "إمبراطورية ميم"، مع فاتن حمامة وأحمد مظهر.ومن أبرز أعمال هشام سليم، مسلسل ليالي الحلمية، وأفلام عودة الابن الضال، ويا دنيا يا غرامي، وأريد حلا.
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مجتمع, أخبار الفنانين في مصر, مصر
هشام سليم يكشف حقيقة إصابته بـ"السرطان"
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كشف هشام سليم، الفنان المصري، اليوم الخميس، حقيقة إصابته بمرض "السرطان".
ونقل برنامج "ET بالعربي"، مساء اليوم الخميس، عن هشام سليم أنه يتواجد بمدينة العين السخنة، نافيا تدهور حالته الصحية، إلا أنه لم ينف أو يؤكد إصابته بشكل صريح بمرض السرطان.
وقال هشام سليم
في تصريحه للبرنامج: "أنا كويس وكله تمام الحمد لله، يبقى السرطان اللي بتقولو عليه أحسن من كوفيد اللي بضيع البني آدمين في 3 أيام.. وأنا بخير وقاعد بالسخنة".
في وقت نقل الموقع الإلكتروني القاهرة 24
، عن سليم نفسه، مساء اليوم "أنا بخير الحمد الله، ومعنديش سرطان، والخبر المتداول حول إصابتي غير صحيح، وأحب أقول للمواقع اللي بتنزل الأخبار دي ربنا يكرمهم".
وكان نشطاء ورواد وسائل التواصل الاجتماعي قد تبادلوا خبرا يفيد بإصابة الفنان المصري، هشام سليم، بمرض السرطان، وتدهور حالته الصحية، وتوقفه عن العلاج، خاصة مع غيابه عن الأعمال الفنية خلال العامين الماضيين.
ويشار إلى أن سليم، ابن الـ 66 عاما، هو ابن رئيس نادي الأهلي الراحل، صالح سليم، وبدأ مسيرته الفنية بأدوار رائعة ومؤثرة، مثل دوره في "إمبراطورية ميم"، مع فاتن حمامة
وأحمد مظهر.
ومن أبرز أعمال هشام سليم، مسلسل ليالي الحلمية، وأفلام عودة الابن الضال، ويا دنيا يا غرامي، وأريد حلا.