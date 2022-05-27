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https://arabic.sputniknews.com/20220527/أرمينيا-تحظر-استيراد-القوارض-بعد-انتشار-جدري-القرود--1062755660.html
أرمينيا تحظر استيراد القوارض بعد انتشار جدري القرود
أرمينيا تحظر استيراد القوارض بعد انتشار جدري القرود
حظرت أرمينيا استيراد الحيوانات القوارض بسبب انتشار فيروس جدري القرود في العالم. جاء ذلك القرار من قبل هيئة التفتيش على سلامة الأغذية في البلاد. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T07:54+0000
2022-05-27T07:54+0000
العالم
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تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس هيئة التفتيش ساري المفعول من 28 مايو/أيار إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ويحظر القرار استيراد هذه الفئات من الحيوانات، وكذلك نقلها من بلد واحد من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي عبر أراضي أرمينيا.ونشرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة الماضي، دليلاً تعريفياً حول فيروس جدري القردة، بعد تسجيل نحو 70 حالة مشتبه بها حتى الآن، في أوروبا وأمريكا وأستراليا.وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.وجدري القردة موجود بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب أفريقيا، ولكن ظهر المرض في أجزاء أخرى من العالم في الأيام الأخيرة. وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.واعتبر خبراء آخرون أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.
https://arabic.sputniknews.com/20210515/العلماء-الخنازير-والقوارض-قادرة-على-التنفس-من-خلال-فتحة-الشرج-1048975623.html
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العالم

أرمينيا تحظر استيراد القوارض بعد انتشار جدري القرود

07:54 GMT 27.05.2022
© Sputnik . Alexey Malgavko / الذهاب إلى بنك الصورقرد صغير، ولد في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، في حديقة الحيوانات "كوكب القرود والقطط البرية"
قرد صغير، ولد في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، في حديقة الحيوانات كوكب القرود والقطط البرية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik . Alexey Malgavko
/
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حظرت أرمينيا استيراد الحيوانات القوارض بسبب انتشار فيروس جدري القرود في العالم. جاء ذلك القرار من قبل هيئة التفتيش على سلامة الأغذية في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس هيئة التفتيش ساري المفعول من 28 مايو/أيار إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ويحظر القرار استيراد هذه الفئات من الحيوانات، وكذلك نقلها من بلد واحد من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي عبر أراضي أرمينيا.
ونشرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة الماضي، دليلاً تعريفياً حول فيروس جدري القردة، بعد تسجيل نحو 70 حالة مشتبه بها حتى الآن، في أوروبا وأمريكا وأستراليا.

وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.

وجدري القردة موجود بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب أفريقيا، ولكن ظهر المرض في أجزاء أخرى من العالم في الأيام الأخيرة. وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.

واعتبر خبراء آخرون أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.
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