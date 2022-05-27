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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/الأمن-الفدرالي-الروسي-قوميون-أوكرانيون-يحاولون-التسلل-إلى-روسيا-تحت-ستار-اللاجئين--1062750000.html
الأمن الروسي: قوميون متطرفون من أوكرانيا يحاولون التسلل إلى روسيا تحت ستار اللاجئين
الأمن الروسي: قوميون متطرفون من أوكرانيا يحاولون التسلل إلى روسيا تحت ستار اللاجئين
أعلن مدير حرس الحدود التابع للأمن الفدرالي الروسي، فلاديمير كوليشوف، أن القوميين المتطرفين الأوكرانيين، بما فيهم المحاربين في جنوب شرق أوكرانيا، يحاولون التسلل... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T00:24+0000
2022-05-27T00:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. وقال كوليشوف في مقابلة لصحيفة "روسيسكايا غازيتا": "تحت ستار اللاجئين تحاول عناصر قومية متطرفة، بما فيها المشاركة في الأعمال القتالية في جنوب شرق أوكرانيا، التسلل إلى بلادنا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن "هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف".
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أخبار أوكرانيا

الأمن الروسي: قوميون متطرفون من أوكرانيا يحاولون التسلل إلى روسيا تحت ستار اللاجئين

00:24 GMT 27.05.2022 (تم التحديث: 00:27 GMT 27.05.2022)
© Sputnik . Sergey Pivovarov / الذهاب إلى بنك الصوروصول لاجئين من دونباس إلى روسيا
وصول لاجئين من دونباس إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik . Sergey Pivovarov
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أعلن مدير حرس الحدود التابع للأمن الفدرالي الروسي، فلاديمير كوليشوف، أن القوميين المتطرفين الأوكرانيين، بما فيهم المحاربين في جنوب شرق أوكرانيا، يحاولون التسلل إلى روسيا تحت ستار اللاجئين، مشيراً إلى أنه تم كشف حوالي 250 شخصاً منهم.
موسكو – سبوتنيك. وقال كوليشوف في مقابلة لصحيفة "روسيسكايا غازيتا": "تحت ستار اللاجئين تحاول عناصر قومية متطرفة، بما فيها المشاركة في الأعمال القتالية في جنوب شرق أوكرانيا، التسلل إلى بلادنا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن "هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف".
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