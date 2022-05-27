https://arabic.sputniknews.com/20220527/السفير-الإيراني-في-بغداد-يعلق-على-تجريم-العراق-للتطبيع-مع-إسرائيل-1062772766.html
السفير الإيراني في بغداد يعلق على تجريم العراق للتطبيع مع إسرائيل
السفير الإيراني في بغداد يعلق على تجريم العراق للتطبيع مع إسرائيل
علق السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، على إقرار البرلمان العراقي لقانون يجرم التطبيع مع إسرائيل. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T13:50+0000
2022-05-27T13:50+0000
2022-05-27T13:50+0000
العالم العربي
العراق
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وقال السفير الإيراني في تغريدة عبر تويتر: "نبارك لممثلي الشعب العراقي الشقيق في مجلس النواب لتصويتهم على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب"، واصفا القرار بالـ"التاريخي".وأضاف آل صادق أن القرار "شكل حلقة جديدة مدعاة للفخر في سلسلة المواقف الأبية والشجاعه للشعب العراقي تجاه القضايا المصيرية للأمة الإسلامية".وكان مجلس النواب العراقي قد أقر بالإجماع مقترح قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، أمس الخميس، وينص القانون على عقوبات تصل إلى الإعدام، على ان يسري على جميع العراقيين، وكذلك الأجانب العاملين في العراق.وعقب التصويت على القانون دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى الخروج في الشارع احتفالا بتلك الخطوة التي دعا إليها مجلس النواب الحالي.وأوضح الصدر في تغريدة على "تويتر": "الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده، والحمد لله الذي خذل الإرهابيين الإسرائيليين ورد كيدهم إلى نحرهم".
العراق
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
السفير الإيراني في بغداد يعلق على تجريم العراق للتطبيع مع إسرائيل
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علق السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، على إقرار البرلمان العراقي لقانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.
وقال السفير الإيراني في تغريدة عبر تويتر: "نبارك لممثلي الشعب العراقي الشقيق في مجلس النواب لتصويتهم على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب"، واصفا القرار بالـ"التاريخي".
وأضاف آل صادق أن القرار "شكل حلقة جديدة مدعاة للفخر في سلسلة المواقف الأبية والشجاعه للشعب العراقي تجاه القضايا المصيرية للأمة الإسلامية".
وكان مجلس النواب العراقي قد أقر بالإجماع مقترح قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"
، أمس الخميس، وينص القانون على عقوبات تصل إلى الإعدام، على ان يسري على جميع العراقيين، وكذلك الأجانب العاملين في العراق.
وعقب التصويت على القانون دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى الخروج في الشارع احتفالا بتلك الخطوة التي دعا إليها مجلس النواب الحالي.
وأوضح الصدر في تغريدة على "تويتر": "الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده، والحمد لله الذي خذل الإرهابيين الإسرائيليين ورد كيدهم إلى نحرهم".