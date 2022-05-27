https://arabic.sputniknews.com/20220527/القبض-على-إسرائيلي-في-إسطنبول-للاشتباه-في-سرقة-هاتف-دبلوماسي-تركي-1062778420.html
القبض على إسرائيلي في إسطنبول للاشتباه في سرقة هاتف دبلوماسي تركي
القبض على إسرائيلي في إسطنبول للاشتباه في سرقة هاتف دبلوماسي تركي
ألقت السلطات التركية، اليوم الجمعة، القبض على سائح إسرائيلي للاشتباه في سرقته هاتف مسؤول تركي كبير على متن رحلة جوية. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T15:29+0000
2022-05-27T15:29+0000
2022-05-27T15:29+0000
أخبار تركيا اليوم
إسرائيل
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وقالت القناة "12" الإسرائيلية: "أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم (الجمعة)، توقيف سائح إسرائيلي في تركيا. ملابسات الاعتقال غير واضحة. وقالت وزارة الخارجية إنها على علم بالواقعة وعلى اتصال بالعائلة".لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قالت إن الإسرائيلي تم القبض عليه في إسطنبول للاشتباه في قيامه بسرقة هاتف محمول.وأضافت: "عثر الإسرائيلي وزوجته على هاتف محمول على متن الطائرة المتجهة إلى تركيا وأخذاه بدعوى أنهما يريدان إعادة الهاتف إلى صاحبه".وتابعت: "لدى هبوط الطائرة، اتصل صاحب الهاتف، وهو دبلوماسي تركي على ما يبدو، برقم الهاتف المحمول، واعتقل الإسرائيلي للاشتباه في سرقته للجهاز. ونقل إلى جلسة استماع في المحكمة لتمديد احتجازه، ووزارة الخارجية على اتصال بزوجته".وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، اعتقلت السلطات التركية الزوجين الإسرائيليين موردي ونتالي أوكنين، في إسطنبول بعد أن شوهدا يلتقطان صورا لقصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل الإفراج عنهما لاحقا إثر جهود دبلوماسية لتل أبيب.
https://arabic.sputniknews.com/20211112/قصر-أردوغان-الكشف-عن-سبب-اعتقال-المخابرات-التركية-إسرائيلي-وزوجته-1050690186.html
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أخبار تركيا اليوم, إسرائيل
القبض على إسرائيلي في إسطنبول للاشتباه في سرقة هاتف دبلوماسي تركي
تابعنا عبر
ألقت السلطات التركية، اليوم الجمعة، القبض على سائح إسرائيلي للاشتباه في سرقته هاتف مسؤول تركي كبير على متن رحلة جوية.
وقالت القناة "12
" الإسرائيلية: "أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم (الجمعة)، توقيف سائح إسرائيلي في تركيا. ملابسات الاعتقال غير واضحة. وقالت وزارة الخارجية إنها على علم بالواقعة وعلى اتصال بالعائلة".
لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية، قالت إن الإسرائيلي تم القبض عليه في إسطنبول للاشتباه في قيامه بسرقة هاتف محمول.
وأضافت: "عثر الإسرائيلي وزوجته على هاتف محمول على متن الطائرة المتجهة إلى تركيا وأخذاه بدعوى أنهما يريدان إعادة الهاتف إلى صاحبه".
12 نوفمبر 2021, 17:05 GMT
وتابعت: "لدى هبوط الطائرة، اتصل صاحب الهاتف، وهو دبلوماسي تركي على ما يبدو، برقم الهاتف المحمول، واعتقل الإسرائيلي للاشتباه في سرقته للجهاز. ونقل إلى جلسة استماع في المحكمة لتمديد احتجازه، ووزارة الخارجية على اتصال بزوجته".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، اعتقلت السلطات التركية الزوجين الإسرائيليين موردي ونتالي أوكنين، في إسطنبول بعد أن شوهدا يلتقطان صورا لقصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
، قبل الإفراج عنهما لاحقا إثر جهود دبلوماسية لتل أبيب.