https://arabic.sputniknews.com/20220527/الهند-تتطلع-إلى-شغل-مركز-الصدارة-في-صناعة-الطائرات-المسيرة-1062756986.html
الهند تتطلع إلى شغل مركز الصدارة في صناعة الطائرات المسيرة
الهند تتطلع إلى شغل مركز الصدارة في صناعة الطائرات المسيرة
من الممكن أن تصبح الهند أكبر صانع طائرات مسيَّرة في العالم. أعلن ذلك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T08:20+0000
2022-05-27T08:20+0000
2022-05-27T08:20+0000
العالم
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وقال مودي في حفل افتتاح مهرجان للطيران المسيّر، إن الهند يمكنها أن تصبح مركزا عالميا لإنتاج الطائرات المسيّرة.وأشار إلى أن جميع الطائرات التي شاهدها على أرض المهرجان من صنع هندي.وأضاف أن المسيّرات التي تنتجها الهند يمكن استخدامها في أغراض عسكرية وغير عسكرية.ومن جانبه قال وزير الطيران دوتيراديتيا تزينديا، إن 270 مؤسسة في الهند تنشغل بإنتاج وتصنيع الطائرات المسيّرة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الهند تتطلع إلى شغل مركز الصدارة في صناعة الطائرات المسيرة
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من الممكن أن تصبح الهند أكبر صانع طائرات مسيَّرة في العالم. أعلن ذلك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وقال
مودي في حفل افتتاح مهرجان للطيران المسيّر، إن الهند يمكنها أن تصبح مركزا عالميا لإنتاج الطائرات المسيّرة.
وأشار إلى أن جميع الطائرات التي شاهدها على أرض المهرجان من صنع هندي.
وأضاف أن المسيّرات التي تنتجها الهند يمكن استخدامها في أغراض عسكرية وغير عسكرية.
ومن جانبه قال وزير الطيران دوتيراديتيا تزينديا، إن 270 مؤسسة في الهند تنشغل بإنتاج وتصنيع الطائرات المسيّرة.