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https://arabic.sputniknews.com/20220527/الهند-تتطلع-إلى-شغل-مركز-الصدارة-في-صناعة-الطائرات-المسيرة-1062756986.html
الهند تتطلع إلى شغل مركز الصدارة في صناعة الطائرات المسيرة
الهند تتطلع إلى شغل مركز الصدارة في صناعة الطائرات المسيرة
من الممكن أن تصبح الهند أكبر صانع طائرات مسيَّرة في العالم. أعلن ذلك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T08:20+0000
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العالم
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وقال مودي في حفل افتتاح مهرجان للطيران المسيّر، إن الهند يمكنها أن تصبح مركزا عالميا لإنتاج الطائرات المسيّرة.وأشار إلى أن جميع الطائرات التي شاهدها على أرض المهرجان من صنع هندي.وأضاف أن المسيّرات التي تنتجها الهند يمكن استخدامها في أغراض عسكرية وغير عسكرية.ومن جانبه قال وزير الطيران دوتيراديتيا تزينديا، إن 270 مؤسسة في الهند تنشغل بإنتاج وتصنيع الطائرات المسيّرة.
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العالم

الهند تتطلع إلى شغل مركز الصدارة في صناعة الطائرات المسيرة

08:20 GMT 27.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورطائرة مسيرة "ميرلين- في إر"
طائرة مسيرة ميرلين- في إر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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من الممكن أن تصبح الهند أكبر صانع طائرات مسيَّرة في العالم. أعلن ذلك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وقال مودي في حفل افتتاح مهرجان للطيران المسيّر، إن الهند يمكنها أن تصبح مركزا عالميا لإنتاج الطائرات المسيّرة.
وأشار إلى أن جميع الطائرات التي شاهدها على أرض المهرجان من صنع هندي.
وأضاف أن المسيّرات التي تنتجها الهند يمكن استخدامها في أغراض عسكرية وغير عسكرية.
ومن جانبه قال وزير الطيران دوتيراديتيا تزينديا، إن 270 مؤسسة في الهند تنشغل بإنتاج وتصنيع الطائرات المسيّرة.
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