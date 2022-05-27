https://arabic.sputniknews.com/20220527/تبون-إجراء-الانتخابات-هو-الحل-الوحيد-للأزمة-في-ليبيا-1062756686.html
تبون: إجراء الانتخابات هو الحل الوحيد للأزمة في ليبيا
تبون: إجراء الانتخابات هو الحل الوحيد للأزمة في ليبيا
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن رؤية بلاده للوضع الليبي ترتكز على أن إجراء الانتخابات التشريعية هو ما يمثل الحل الوحيد لتلك الأزمة. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T08:12+0000
2022-05-27T08:12+0000
2022-05-27T08:12+0000
الجزائر
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع النهار الجزائري، فإن تبون شدد على ضرورة إجراء تلك الانتخابات في أقرب وقت بحسبانها الحل للأزمة الليبية.تصريحات تبون جاءت خلال زيارة يقوم بها إلى إيطاليا، بداية من الأربعاء الماضي، ولمدة ثلاثة أيام على رأس وفد حكومي.وقال تبون إن هناك "تطابقا تاما وتقاربا في الرؤى بين الجزائر وإيطاليا إزاء العديد من القضايا"، لافتا إلى أن تونس أحد تلك القضايا المتفق عليها بين البلدين.وقد التقى تبون بالرئيس الإيطالي وأقيمت له مراسم الترحيب. ثم توجه إلى قصر شيغي، لتناول غداء عمل مع رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي.ووفقا للنهار، فسيتم التوقيع "على بعض الاتفاقيات في قطاعات السياحة والثقافة والمشاريع الصغرى ومكافحة التهرب الضريبي".
https://arabic.sputniknews.com/20211110/الجزائر-تبون-لن-يشارك-بمؤتمر-باريس-حول-ليبيا-وعودة-سوريا-إلى-الجامعة-العربية-قد-حانت-1050675682.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, أخبار ليبيا اليوم, أخبار تونس اليوم
تبون: إجراء الانتخابات هو الحل الوحيد للأزمة في ليبيا
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أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن رؤية بلاده للوضع الليبي ترتكز على أن إجراء الانتخابات التشريعية هو ما يمثل الحل الوحيد لتلك الأزمة.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع النهار
الجزائري، فإن تبون شدد على ضرورة إجراء تلك الانتخابات في أقرب وقت بحسبانها الحل للأزمة الليبية.
10 نوفمبر 2021, 18:45 GMT
تصريحات تبون جاءت خلال زيارة يقوم بها إلى إيطاليا، بداية من الأربعاء الماضي، ولمدة ثلاثة أيام على رأس وفد حكومي.
وقال تبون إن هناك "تطابقا تاما وتقاربا في الرؤى بين الجزائر وإيطاليا إزاء العديد من القضايا"، لافتا إلى أن تونس أحد تلك القضايا المتفق عليها بين البلدين.
وكشف الرئيس الجزائري عن اتفاق بين بلاده وإيطاليا "على مساعدة تونس للخروج من المأزق الذي تمر به"، حسب تعبيره.
وقد التقى تبون بالرئيس الإيطالي وأقيمت له مراسم الترحيب. ثم توجه إلى قصر شيغي، لتناول غداء عمل مع رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي.
ووفقا للنهار، فسيتم التوقيع "على بعض الاتفاقيات في قطاعات السياحة
والثقافة والمشاريع الصغرى ومكافحة التهرب الضريبي".