https://arabic.sputniknews.com/20220527/خبير-الأنجلوسكسون-ينهبون-خيرات-شعوب-العالم-بما-فيها-ممتلكات-روسيا-بشكل-لصوصي--1062766150.html
خبير: الأنجلوسكسون ينهبون خيرات شعوب العالم بما فيها ممتلكات روسيا بشكل لصوصي
خبير: الأنجلوسكسون ينهبون خيرات شعوب العالم بما فيها ممتلكات روسيا بشكل لصوصي
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية من مصادرة الممتلكات الروسية في الخارج، وقال إن "سرقة ممتلكات الآخرين لا تؤدي أبدا إلى الخير". 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T11:59+0000
2022-05-27T11:59+0000
2022-05-27T11:59+0000
راديو
حول العالم
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خبير: الأنجلوسكسون ينهبون خيرات شعوب العالم بما فيها ممتلكات روسيا بشكل لصوصي
خبير: الأنجلوسكسون ينهبون خيرات شعوب العالم بما فيها ممتلكات روسيا بشكل لصوصي
وأشار بوتين، في كلمة خلال مشاركته عبر الفيديو في المنتدى الاقتصادي الأوراسي، يوم الخميس الماضي، إلى أن مثل هذه التصرفات تضر في المقام الأول بمن يقوم بهذه الأعمال، ولا أحد يمكنه عزل روسيا.يقول عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية د. علي الأحمد، في حديث لبرنامج " حول العالم"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في هذا الصدد:وأشار الأحمد إلى أن الغرب كما قال الرئيس بوتين لا يستطيع إقصاء دولة ما من السياسة العالمية والاقتصاد والرياضة كروسيا، ورغم العقوبات تزداد روسيا قوة ولا يمكن لأحد عزلها عن العالم".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
خبير: الأنجلوسكسون ينهبون خيرات شعوب العالم بما فيها ممتلكات روسيا بشكل لصوصي
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حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية من مصادرة الممتلكات الروسية في الخارج، وقال إن "سرقة ممتلكات الآخرين لا تؤدي أبدا إلى الخير".
وأشار بوتين، في كلمة خلال مشاركته عبر الفيديو في المنتدى الاقتصادي الأوراسي، يوم الخميس الماضي، إلى أن مثل هذه التصرفات تضر في المقام الأول بمن يقوم بهذه الأعمال، ولا أحد يمكنه عزل روسيا.
يقول عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية د. علي الأحمد، في حديث لبرنامج " حول العالم"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في هذا الصدد:
يحاول الرئيس فلاديمير بوتين التذكير بالأعراف الدولية، وبمنطق العلاقات الدولية، وخاصة أنه يشير إلى العقل اللصوصي الذي من خلاله، يحاول الأنكلوسكسون نهب خيرات شعوب هذه الأرض، كما أنهم يسرقون ما هم مؤتمنون عليه، بمعنى وضع اليد على الحسابات البنكية الموجودة لديهم لروسيا ولبلدان أخرى، أو حتى لأفراد، والتصرف بها كيفما يشاؤون.
وأشار الأحمد إلى أن الغرب كما قال الرئيس بوتين لا يستطيع إقصاء دولة ما من السياسة العالمية والاقتصاد والرياضة كروسيا، ورغم العقوبات تزداد روسيا قوة ولا يمكن لأحد عزلها عن العالم".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..