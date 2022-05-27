https://arabic.sputniknews.com/20220527/رسالة-لأمريكا-دورية-جوية-روسية-صينية-فوق-المحيط-الهادئ-1062753976.html
رسالة لأمريكا... دورية جوية روسية صينية فوق المحيط الهادئ
رسالة لأمريكا... دورية جوية روسية صينية فوق المحيط الهادئ
اعتبر موقع إخباري أمريكي تسيير روسيا والصين دورية جوية مشتركة فوق المحيط الهادئي بمثابة رسالة للولايات المتحدة. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T07:26+0000
2022-05-27T07:26+0000
2022-05-27T07:27+0000
رصد عسكري
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 24 مايو/أيار، أن قاذفتي قنابل روسية (تو-95) وصينية (H-6) حلقتا فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي برفقة مقاتلات روسية من طراز "سو-35" خلال 13 ساعة ضمن الدورية الجوية المشتركة.وأكدت أن تسيير الدورة الجوية المشتركة أتى في إطار التعاون العسكري بين روسيا والصين وليس موجها ضد أي بلد آخر. واعتبرها الغرب، مع ذلك، بمثابة رسالة واضحة للولايات المتحدة مفادها أن الصين وروسيا ستردّان على جهود إنشاء التحالف المعادي للصين والضغوط على روسيا بتوثيق العلاقات الصينية الروسية.وأشار موقع "19فورتي فايف" إلى أن روسيا والصين تسيّران الدوريات الجوية المشتركة منذ عام 2019، ولكن هذه الدورية هي الأولى من نوعها بعدما بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.ويضم التحالف غير الرسمي المعادي للصين أربع دول: الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
رسالة لأمريكا... دورية جوية روسية صينية فوق المحيط الهادئ
07:26 GMT 27.05.2022 (تم التحديث: 07:27 GMT 27.05.2022) تابعنا عبر
اعتبر موقع إخباري أمريكي تسيير روسيا والصين دورية جوية مشتركة فوق المحيط الهادئي بمثابة رسالة للولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 24 مايو/أيار، أن قاذفتي قنابل روسية (تو-95) وصينية (H-6) حلقتا فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي برفقة مقاتلات روسية من طراز "سو-35" خلال 13 ساعة ضمن الدورية الجوية المشتركة.
وأكدت أن تسيير الدورة الجوية المشتركة أتى في إطار التعاون العسكري بين روسيا والصين وليس موجها ضد أي بلد آخر. واعتبرها الغرب، مع ذلك، بمثابة رسالة واضحة للولايات المتحدة مفادها أن الصين وروسيا ستردّان على جهود إنشاء التحالف المعادي للصين والضغوط على روسيا بتوثيق العلاقات الصينية الروسية.
وأشار
موقع "19فورتي فايف" إلى أن روسيا والصين تسيّران الدوريات الجوية المشتركة منذ عام 2019، ولكن هذه الدورية هي الأولى من نوعها بعدما بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
ويضم التحالف غير الرسمي المعادي للصين أربع دول: الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان.